https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет - РИА Новости, 29.03.2025
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:51:00+03:00
2025-03-29T02:51:00+03:00
2025-03-29T02:51:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет. Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он. "В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он. По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад". Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007835622.html
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, воз
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ВОЗ
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
Депутат Леонов считает, что возраст молодежи в России могут увеличить до 40 лет
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Не исключаю, что в России
в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов
.
Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ
, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет.
Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он.
"В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он.
По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад".
Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.