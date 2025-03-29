https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html

Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет

Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет - РИА Новости, 29.03.2025

Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет

Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:51:00+03:00

2025-03-29T02:51:00+03:00

2025-03-29T02:51:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет. Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он. "В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он. По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад". Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.

https://ria.ru/20250328/gosduma-2007835622.html

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общество, россия, сергей леонов, госдума рф, воз