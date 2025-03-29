Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/gosduma-2008071791.html
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет - РИА Новости, 29.03.2025
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет
Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:51:00+03:00
2025-03-29T02:51:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
госдума рф
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет. Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он. "В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он. По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад". Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007835622.html
https://ria.ru/20250328/gosduma-2007832347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей леонов, госдума рф, воз
Общество, Россия, Сергей Леонов, Госдума РФ, ВОЗ
Депутат Госдумы считает, что возраст молодежи могут увеличить до 40 лет

Депутат Леонов считает, что возраст молодежи в России могут увеличить до 40 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В ГД рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий
Вчера, 02:20
Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет.
Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он.
"В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он.
По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад".
Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В ГД внесут проект об отмене ОГЭ и ЕГЭ для победителей олимпиады школьников
Вчера, 01:28
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновГосдума РФВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала