https://ria.ru/20250329/gorlovka-2008128038.html

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти - РИА Новости, 29.03.2025

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти

Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэр РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:06:00+03:00

2025-03-29T14:06:00+03:00

2025-03-29T14:06:00+03:00

горловка

происшествия

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Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэрРИА Новости

горловка

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, происшествия