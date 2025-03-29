https://ria.ru/20250329/gorlovka-2008128038.html
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти - РИА Новости, 29.03.2025
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти
Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэр РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:06:00+03:00
2025-03-29T14:06:00+03:00
2025-03-29T14:06:00+03:00
горловка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэрРИА Новости
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, происшествия
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ, достигло пяти