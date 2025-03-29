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Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти - РИА Новости, 29.03.2025
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Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти - РИА Новости, 29.03.2025
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти
Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэр РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:06:00+03:00
2025-03-29T14:06:00+03:00
горловка
происшествия
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Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэрРИА Новости
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горловка, происшествия
Горловка, Происшествия
Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле, выросло до пяти

Число жителей Горловки, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ, достигло пяти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Число пострадавших жителей Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск возросло до 5, сообщил мэр
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