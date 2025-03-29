WSJ: глава Пентагона приводил жену на встречи с иностранными военными
WSJ: Хегсет приводил жену на встречи с военными, где обсуждали секретные данные
© AP Photo / Ben CurtisГлава Пентагона Пит Хегсет с супругой Дженнифер
© AP Photo / Ben Curtis
Глава Пентагона Пит Хегсет с супругой Дженнифер . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет приводил свою супругу Дженнифер на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет, находящийся под пристальным вниманием из-за его действий в отношении деталей военного удара, приводил свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, в ходе которых обсуждалась конфиденциальная информация", - говорится в материале на сайте издания.
Одна их встреч, на которые Хегсет приходил в компании супруги, проходила 6 марта в Пентагоне. В ней принимали участие министр обороны Великобритании Джон Хили, начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. Одной из тем переговоров стало прекращение со стороны США обмена разведданными с Украиной, также затрагивался вопрос будущего военного сотрудничества между союзниками.
Газета отмечает, что министр обороны США может приглашать на встречи с иностранными коллегами кого угодно. Но обычно у приглашенных есть допуск к закрытой информации. Дженнифер Хегсет не является сотрудником Пентагона. Супруги высокопоставленных чиновников нередко имеют допуск низкого уровня, однако есть ли он у жены Хегсета, неизвестно. Издание подчеркивает, что некоторые зарубежные участники встреч не знали, кем является Дженнифер, а кто-то удивился при виде нее.
Брат Пита Хегсета, продюсер подкаста Филип, также нередко путешествует с ним. Например, они вместе посещали военную базу в заливе Гуантанамо. А сейчас они посещают базы союзников в ходе турне по Азии.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где руководство США обсуждало удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, Белый дом продолжает настаивать на несерьезном характере обвинений.
В среду правозащитная организация American Oversight подала в суд на Хегсета, главу национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио из-за чата. Истец заявляет, что ответчики не смогли соблюсти свои обязанности в соответствии с законом о федеральных документах (FRA). Суд столичного округа Колумбия потребовал от ответчиков сохранить переписку с 11 по 15 марта.
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