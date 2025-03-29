https://ria.ru/20250329/glava-2008094265.html

WSJ: глава Пентагона приводил жену на встречи с иностранными военными

WSJ: глава Пентагона приводил жену на встречи с иностранными военными - РИА Новости, 29.03.2025

WSJ: глава Пентагона приводил жену на встречи с иностранными военными

Глава Пентагона Пит Хегсет приводил свою супругу Дженнифер на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:39:00+03:00

2025-03-29T10:39:00+03:00

2025-03-29T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет приводил свою супругу Дженнифер на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Министр обороны Пит Хегсет, находящийся под пристальным вниманием из-за его действий в отношении деталей военного удара, приводил свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, в ходе которых обсуждалась конфиденциальная информация", - говорится в материале на сайте издания. Одна их встреч, на которые Хегсет приходил в компании супруги, проходила 6 марта в Пентагоне. В ней принимали участие министр обороны Великобритании Джон Хили, начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. Одной из тем переговоров стало прекращение со стороны США обмена разведданными с Украиной, также затрагивался вопрос будущего военного сотрудничества между союзниками. Другая встреча, на которой присутствовала Дженнифер Хегсет, проходила в феврале в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В ходе нее представители оборонных ведомств стран-членов обсуждали помощь Украине. Газета отмечает, что министр обороны США может приглашать на встречи с иностранными коллегами кого угодно. Но обычно у приглашенных есть допуск к закрытой информации. Дженнифер Хегсет не является сотрудником Пентагона. Супруги высокопоставленных чиновников нередко имеют допуск низкого уровня, однако есть ли он у жены Хегсета, неизвестно. Издание подчеркивает, что некоторые зарубежные участники встреч не знали, кем является Дженнифер, а кто-то удивился при виде нее. Брат Пита Хегсета, продюсер подкаста Филип, также нередко путешествует с ним. Например, они вместе посещали военную базу в заливе Гуантанамо. А сейчас они посещают базы союзников в ходе турне по Азии. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где руководство США обсуждало удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, Белый дом продолжает настаивать на несерьезном характере обвинений. В среду правозащитная организация American Oversight подала в суд на Хегсета, главу национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, министра финансов Скотта Бессента и госсекретаря Марко Рубио из-за чата. Истец заявляет, что ответчики не смогли соблюсти свои обязанности в соответствии с законом о федеральных документах (FRA). Суд столичного округа Колумбия потребовал от ответчиков сохранить переписку с 11 по 15 марта.

https://ria.ru/20250218/shef-1999958681.html

https://ria.ru/20250326/glava-2007558450.html

https://ria.ru/20250327/dannye-2007633636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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