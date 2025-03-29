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В Ганновере загорелся дом престарелых
В Ганновере загорелся дом престарелых - РИА Новости, 29.03.2025
В Ганновере загорелся дом престарелых
Более 50 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в немецком Ганновере, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию и пожарных. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T22:57:00+03:00
2025-03-29T22:57:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Более 50 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в немецком Ганновере, сообщает газета Bild со ссылкой на полицию и пожарных. "При пожаре в доме престарелых в центре северного района города Ганновер пострадали более 50 человек, трое из них серьезно, один человек все еще находится в смертельной опасности", - говорится в статье. Возгорание произошло во второй половине дня в одной из комнат, пожарным удалось остановить распространение огня. Однако верхний этаж здания стал полностью непригодным для проживания, пишет издание. Причины пожара и точное число пострадавших пока не установлены, заявил представитель пожарной службы. Правоохранители начали расследование.
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в мире, ганновер, германия
В мире, Ганновер, Германия
В Ганновере загорелся дом престарелых
Bild: при пожаре в доме престарелых в Ганновере пострадали более 50 человек