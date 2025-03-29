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Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности - РИА Новости, 29.03.2025
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20:20 29.03.2025 (обновлено: 20:24 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/frantsiya-2008173527.html
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности - РИА Новости, 29.03.2025
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности
Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. РИА Новости, 29.03.2025
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. Ранее газета Figaro сообщала, что США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. "Американские вмешательства в политику инклюзивности французских компаний, например в форме угроз неоправданных таможенных пошлин, неприемлемы", - приводит слова из коммюнике министерства агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.
https://ria.ru/20250313/vens-2004652159.html
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в мире, сша, франция, дональд трамп, париж
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Париж
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности

Париж назвал призыв США отказаться от политики инклюзивности неприемлемым

© AP Photo / Morry GashЛюди держат флаг Франции
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Morry Gash
Люди держат флаг Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности.
Ранее газета Figaro сообщала, что США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ: теща Джей Ди Вэнса продвигает политику инклюзивности
13 марта, 03:56
"Американские вмешательства в политику инклюзивности французских компаний, например в форме угроз неоправданных таможенных пошлин, неприемлемы", - приводит слова из коммюнике министерства агентство Франс Пресс.
Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.
Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Пентагон ограничил доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, пишут СМИ
8 февраля, 01:56
 
В миреСШАФранцияДональд ТрампПариж
 
 
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