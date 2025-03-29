https://ria.ru/20250329/frantsiya-2008173527.html

Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности

Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности - РИА Новости, 29.03.2025

Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности

Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. РИА Новости, 29.03.2025

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. Ранее газета Figaro сообщала, что США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. "Американские вмешательства в политику инклюзивности французских компаний, например в форме угроз неоправданных таможенных пошлин, неприемлемы", - приводит слова из коммюнике министерства агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.

https://ria.ru/20250313/vens-2004652159.html

https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html

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в мире, сша, франция, дональд трамп, париж