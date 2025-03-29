https://ria.ru/20250329/frantsiya-2008173527.html
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности - РИА Новости, 29.03.2025
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности
Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:20:00+03:00
2025-03-29T20:20:00+03:00
2025-03-29T20:24:00+03:00
в мире
сша
франция
дональд трамп
париж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104500/30/1045003081_0:52:2000:1178_1920x0_80_0_0_2619e0b4522626eb8bcfe60b4b32b774.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. Ранее газета Figaro сообщала, что США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. "Американские вмешательства в политику инклюзивности французских компаний, например в форме угроз неоправданных таможенных пошлин, неприемлемы", - приводит слова из коммюнике министерства агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.
https://ria.ru/20250313/vens-2004652159.html
https://ria.ru/20250208/pentagon-1998095959.html
сша
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104500/30/1045003081_86:0:1898:1359_1920x0_80_0_0_a108779907ff81065fcf9913f205a730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, дональд трамп, париж
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Париж
Париж осудил призыв США отказаться от политики инклюзивности
Париж назвал призыв США отказаться от политики инклюзивности неприемлемым