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В Бурятии прошел этнокультурный фестиваль, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:34 29.03.2025 (обновлено: 18:48 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/festival-2008162981.html
В Бурятии прошел этнокультурный фестиваль, посвященный 80-летию Победы
В Бурятии прошел этнокультурный фестиваль, посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
В Бурятии прошел этнокультурный фестиваль, посвященный 80-летию Победы
Свыше 1 тысячи участников собрал VIII этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:34:00+03:00
2025-03-29T18:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
забайкальский край
московская область (подмосковье)
монголия
алексей цыденов
министерство спорта рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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УЛАН-УДЭ, 29 мар – РИА Новости. Свыше 1 тысячи участников собрал VIII этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в восьмой раз проходит в столице Бурятии. В рамках мероприятия прошли традиционные бурятские игры. Самой яркой частью фестиваля станут международные соревнования по разбиванию хребтовой кости "Һээр шаалган (Сээр хухалха)", абсолютный чемпион которых получит миллион рублей, воинские доспехи "Зуут" (доспехи сотника) времен Чингисхана и путевку в Дагестан. "У нас в этом году на фестивале более 1000 участников, а в соревнованиях по разбиванию кости принимают участие свыше 700 человек. С каждым годом наш национальный спорт становится все популярнее, привлекая все больше спортсменов и зрителей", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он отметил, что уже ведется работа с министерством спорта России, чтобы включить разбивание костей в реестр национальных видов спорта. "Это позволит ещё интенсивнее продвигать нашу культуру, наши традиции", - отметил глава республики. В 2024 году в фестивале "Алтан Мундарга" приняли участие около 600 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской и Московской областей, Тувы, Калмыкии, Якутии, Монголии и Китая. В соревнованиях по разбиванию хребтовой кости был установлен мировой рекорд - монгол Цэрэнваанчиг Бэгзсурен разбил 65 костей за одну минуту. В этом году фестиваль "Алтан Мундарга" посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призовой фонд нынешнего фестиваля составил 4,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250329/festival-2008156843.html
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забайкальский край
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забайкальский край, московская область (подмосковье), монголия, алексей цыденов, министерство спорта рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Забайкальский край, Московская область (Подмосковье), Монголия, Алексей Цыденов, Министерство спорта РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бурятии прошел этнокультурный фестиваль, посвященный 80-летию Победы

В Бурятии прошел фестиваль "Алтан Мундарга", посвященный 80-летию Победы

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramЭтнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в Бурятии
Этнокультурный фестиваль Алтан Мундарга в Бурятии - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 29 мар – РИА Новости. Свыше 1 тысячи участников собрал VIII этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в восьмой раз проходит в столице Бурятии. В рамках мероприятия прошли традиционные бурятские игры. Самой яркой частью фестиваля станут международные соревнования по разбиванию хребтовой кости "Һээр шаалган (Сээр хухалха)", абсолютный чемпион которых получит миллион рублей, воинские доспехи "Зуут" (доспехи сотника) времен Чингисхана и путевку в Дагестан.
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"У нас в этом году на фестивале более 1000 участников, а в соревнованиях по разбиванию кости принимают участие свыше 700 человек. С каждым годом наш национальный спорт становится все популярнее, привлекая все больше спортсменов и зрителей", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже ведется работа с министерством спорта России, чтобы включить разбивание костей в реестр национальных видов спорта.
«
"Это позволит ещё интенсивнее продвигать нашу культуру, наши традиции", - отметил глава республики.
В 2024 году в фестивале "Алтан Мундарга" приняли участие около 600 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской и Московской областей, Тувы, Калмыкии, Якутии, Монголии и Китая. В соревнованиях по разбиванию хребтовой кости был установлен мировой рекорд - монгол Цэрэнваанчиг Бэгзсурен разбил 65 костей за одну минуту.
В этом году фестиваль "Алтан Мундарга" посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призовой фонд нынешнего фестиваля составил 4,5 миллиона рублей.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЗабайкальский крайМосковская область (Подмосковье)МонголияАлексей ЦыденовМинистерство спорта РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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