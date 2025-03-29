В Бурятии прошел этнокультурный фестиваль, посвященный 80-летию Победы
В Бурятии прошел фестиваль "Алтан Мундарга", посвященный 80-летию Победы
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УЛАН-УДЭ, 29 мар – РИА Новости. Свыше 1 тысячи участников собрал VIII этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Этнокультурный фестиваль "Алтан Мундарга" в восьмой раз проходит в столице Бурятии. В рамках мероприятия прошли традиционные бурятские игры. Самой яркой частью фестиваля станут международные соревнования по разбиванию хребтовой кости "Һээр шаалган (Сээр хухалха)", абсолютный чемпион которых получит миллион рублей, воинские доспехи "Зуут" (доспехи сотника) времен Чингисхана и путевку в Дагестан.
"У нас в этом году на фестивале более 1000 участников, а в соревнованиях по разбиванию кости принимают участие свыше 700 человек. С каждым годом наш национальный спорт становится все популярнее, привлекая все больше спортсменов и зрителей", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже ведется работа с министерством спорта России, чтобы включить разбивание костей в реестр национальных видов спорта.
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"Это позволит ещё интенсивнее продвигать нашу культуру, наши традиции", - отметил глава республики.
В 2024 году в фестивале "Алтан Мундарга" приняли участие около 600 спортсменов из Забайкальского края, Иркутской и Московской областей, Тувы, Калмыкии, Якутии, Монголии и Китая. В соревнованиях по разбиванию хребтовой кости был установлен мировой рекорд - монгол Цэрэнваанчиг Бэгзсурен разбил 65 костей за одну минуту.
В этом году фестиваль "Алтан Мундарга" посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призовой фонд нынешнего фестиваля составил 4,5 миллиона рублей.
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