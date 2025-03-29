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В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T17:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, говорится в материалах президиума правительства столицы. Ранее на сайте мэра и правительства сообщалось, что фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа на Поклонной горе. "Правительство Москвы поддержало проведение XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в материалах. Фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества. "Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на "Русское поле" съедутся не менее 1,5 тысячи участников из более 60 регионов страны", - говорится в президиуме.
https://ria.ru/20250326/sobjanin-2007399738.html
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РИА Новости
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москва, россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы
В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле" к юбилею Победы