Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:37 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/festival-2008156843.html
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:37:00+03:00
2025-03-29T17:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
сергей собянин
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870572853_0:93:3417:2015_1920x0_80_0_0_7d3fe289bd98272fde8665638ec1b1c7.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, говорится в материалах президиума правительства столицы. Ранее на сайте мэра и правительства сообщалось, что фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа на Поклонной горе. "Правительство Москвы поддержало проведение XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в материалах. Фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества. "Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на "Русское поле" съедутся не менее 1,5 тысячи участников из более 60 регионов страны", - говорится в президиуме.
https://ria.ru/20250326/sobjanin-2007399738.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870572853_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_41db45ee51fd1897ab8fd3d43894ebd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Сергей Собянин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы

В Москве пройдет фестиваль славянского искусства "Русское поле" к юбилею Победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДень Победы в Москве
День Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
День Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, говорится в материалах президиума правительства столицы.
Ранее на сайте мэра и правительства сообщалось, что фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа на Поклонной горе.
«
"Правительство Москвы поддержало проведение XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в материалах.
Фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.
"Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на "Русское поле" съедутся не менее 1,5 тысячи участников из более 60 регионов страны", - говорится в президиуме.
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы
26 марта, 12:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияСергей Собянин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала