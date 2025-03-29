https://ria.ru/20250329/festival-2008156843.html

В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы

В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы - РИА Новости, 29.03.2025

В Москве пройдет фестиваль "Русское поле", посвященный 80-летию Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:37:00+03:00

2025-03-29T17:37:00+03:00

2025-03-29T17:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

сергей собянин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле", он будет будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, говорится в материалах президиума правительства столицы. Ранее на сайте мэра и правительства сообщалось, что фестиваль славянского искусства "Русское поле" пройдет в Москве 9 августа на Поклонной горе. "Правительство Москвы поддержало проведение XIV Межрегионального фестиваля славянского искусства "Русское поле". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в материалах. Фестиваль будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества. "Крупнейшее фольклорное мероприятие столицы вновь объединит людей, влюблённых в историю России, её песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство. Ожидается, что на "Русское поле" съедутся не менее 1,5 тысячи участников из более 60 регионов страны", - говорится в президиуме.

https://ria.ru/20250326/sobjanin-2007399738.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, сергей собянин, 80-летие победы в великой отечественной войне