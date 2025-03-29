https://ria.ru/20250329/fandera-2008023413.html

Оксана Фандера: от "Мисс Прописка" до "изгоя". Цена входа в клан Янковских

Оксана Фандера: от "Мисс Прописка" до "изгоя". Цена входа в клан Янковских - РИА Новости, 29.03.2025

Оксана Фандера: от "Мисс Прописка" до "изгоя". Цена входа в клан Янковских

Блистательная карьера и роскошный образ жизни, бриллиантовые украшения и роли в престижных проектах. Со стороны жизнь Оксаны Фандеры, супруги Филиппа... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:10:00+03:00

2025-03-29T09:10:00+03:00

2025-03-29T09:10:00+03:00

шоубиз

одесса

грузия

россия

олег янковский

филипп янковский

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Блистательная карьера и роскошный образ жизни, бриллиантовые украшения и роли в престижных проектах. Со стороны жизнь Оксаны Фандеры, супруги Филиппа Янковского, выглядела сказкой, о которой мечтает каждая провинциалка. Но что скрывалось за глянцевым фасадом? Почему свекор Олег Янковский фактически "платил" невестке за то, чтобы она не бросала его сына? И какой ценой достался одесской красавице вход в кинематографическую элиту?Одесская авантюристкаКарьера Оксаны Фандеры могла засиять куда ярче, если бы не одна бюрократическая деталь. Конец 80-х — время, когда женская красота внезапно стала частью советской перестройки. Конкурсы красоты возникали повсеместно, и яркая одесситка с огненным взглядом сразу привлекла внимание организаторов и публики."Ночью перед финалом мы вдруг вспомнили про этот досадный бюрократический момент — проверку документов", — вспоминала позже одна из организаторов шоу. "И тут выяснилось, что у нашей фаворитки в паспорте вместо московской прописки — одесская. А, как известно, в столице не любят делиться славой с провинцией!"Та неудача — всего лишь бронза и титул "Мисс Утешительный Приз" — стала первым уроком для будущей актрисы: в московской элите без правильных связей не выжить. Урок был усвоен превосходно."Золотой мальчик"На одной из богемных тусовок в 1988 году, где творческая элита обсуждала будущее страны под звон бокалов, Оксана познакомилась с наследником знаменитой актерской династии — Филиппом Янковским."Когда я увидела всю эту золотую молодежь, подумала: боже, какие они все напыщенные!", — признавалась позже Фандера. "В Одессе мы как-то проще относились к жизни — босиком по Дерибасовской и с селедкой в кармане. А тут все такие важные, будто им уже памятники при жизни поставили!"Дерзкая южанка с еврейско-цыганскими корнями произвела впечатление на сына кинематографической легенды. Впрочем, от симпатии до признания династией — дистанция огромного размера.Янковская дилеммаОксана оказалась куда умнее многих актрис — она безошибочно определила самый короткий путь в высшее общество. Пока родители Филиппа Янковского морщили носы при виде провинциалки без правильной родословной, девушка применила проверенную веками тактику — подарила избраннику "сюрприз в конверте".Перед знаменитым семейством встала дилемма сложнее, чем худсовет по идеологически сомнительному сценарию: либо принять провинциалку в клан, либо нарушить главное правило династии Янковских — безупречность репутации.Свадьбу сыграли в 1990 году с оперативностью, достойной военного положения. Молодые быстро "обзавелись" наследником — сын Иван появился на свет всего через несколько месяцев после бракосочетания. Для закрепления успеха в 1995 году семейство пополнилось дочерью Елизаветой.За закрытыми дверямиЗа кулисами свадебного торжества разворачивалась настоящая драма. Олег Янковский и его супруга Людмила Зорина не скрывали неодобрения. "Свекры причислили ее к тем же "понаехавшим" провинциалам, жаждущим заполучить московскую прописку и пробиться в кино", — утверждают близкие к семье источники.Особенно раздражало Янковских-старших цыганское происхождение невестки. Оксана Фандера действительно унаследовала цыганские корни от отца, Олега Фандеры, который был наполовину цыганом, наполовину украинцем. Мать актрисы — еврейка, что создавало еще один повод для элитного снобизма советской киноаристократии.Но именно Оксана со временем стала единственным якорем, удерживающим Филиппа от саморазрушения. Между патриархом семейства и невесткой сложился негласный контракт: "Хочешь шубу от кутюр? Квартиру в центре? Роль у Михалкова? Только не бросай моего мальчика!"Казанова пенсионного возрастаОлег Янковский — легенда советского кинематографа, воплощение интеллигентности на экране и образец мужского обаяния. Но кто скрывался за этим фасадом? Многочисленные свидетельства коллег рисуют портрет, далекий от публичного благородного образа."Наши отношения со свекром? О, это был особый вид общения", — делилась позже невестка с журналистами. "Мы постоянно подкалывали друг друга. Сейчас бы это назвали троллингом, но на самом деле это была такая форма признания. Он называл меня "одесская контрабанда", а я его — "главный режиссер по личной жизни"".За шутливыми перепалками скрывалась темная сторона прославленного актера. В закулисье советского кинематографа циркулировали истории о домогательствах и непристойном поведении. Одна актриса вспоминала эпизод на съемках: "После очередного дубля, когда все уже были навеселе, Янковский спросил у молоденькой статистки: "А ты, кажется, еще не снималась в постельных сценах?" Она покраснела и помотала головой. "Это легко исправить", — парировал он, подмигнув".Супруга Янковского, Людмила Марковна, по свидетельствам очевидцев, давно смирилась с похождениями мужа: "Опять за старое взялся, Казанова пенсионного возраста!", — якобы прокомментировала она один из эпизодов."Морепродукты" для наследникаПока глава семейства коллекционировал награды и поклонниц, его сын Филипп Янковский пытался решить две сложнейшие задачи: выйти из тени великого отца и притупить боль от творческой несостоятельности. Решение второй проблемы было найдено быстро — в богемной среде 90-х запрещенные вещества были обычным делом.Один известный кинопродюсер описал характерный эпизод на кинофестивале: "Вдруг к нашему столику подбежала молодая жена наследника. Глаза — как два прожектора: "Быстрее! У нас там... ситуация!" Янковский резко перебил: "Сын немного отравился морепродуктами. Простите, коллеги, семья превыше всего!""В киносообществе ни для кого не было секретом, чем на самом деле "отравился" наследник знаменитой фамилии. "Это же очевидно всем, кто хоть раз видел его на вечеринке", — продолжал мемуарист. "Но династия закрывает эту тему на семь замков. Они живут в постоянном напряжении — не зря у патриарха седина раньше времени появилась!"В этой семейной трагедии Оксана Фандера стала не только женой, но и спасательным кругом для тонущего в зависимости мужа. Она оказалась единственным человеком, способным удержать Филиппа от окончательного падения. За это свекор готов был обеспечить невестке любые материальные блага. Оксане пришлось заплатить за вход в элитный клуб Янковских не только молодостью, но и превратиться в вечную сиделку при талантливом, но проблемном муже."В нашем роду не разводятся!"В начале 2000-х Филипп Янковский решил доказать, что способен на самостоятельные творческие свершения. Результатом стал режиссерский дебют "В движении". Критики приняли картину прохладно, зато на съемочной площадке наследник клана нашел утешение в объятиях популярной певицы и актрисы Лены Перовой."Слухи о том, что золотая пара распалась, облетели Москву быстрее, чем новости о дефолте!", — вспоминал светский обозреватель. Но в дело вмешался Олег Янковский. По информации приближенных к семье источников, разговор был жестким: "В нашем роду мужчины могут иметь сколько угодно увлечений, но штамп в паспорте — один и на всю жизнь. Иначе ты не сын своего отца!"Под давлением отца Филипп вернулся в семью. Годы спустя Оксана Фандера с философским спокойствием прокомментировала особенности их семейной модели: "Понимаете, в чем секрет долголетия брака? В свободе! Когда ты живешь с человеком не потому, что обязан, а потому что выбираешь это каждый день. Конечно, есть элемент риска — но разве запреты и слежка когда-нибудь спасали отношения?"Переводя с дипломатического на человеческий: у четы сложился открытый брак, в котором обе стороны имели определенную свободу, но публично демонстрировали идеальный союз. Таковы были правила игры в семействе Янковских."Маме — городу О"Оксана Фандера вызвала волну общественного негодования в 2022 году, вывесив на своем балконе украинский флаг с подписью "Маме — городу О" (Одесса). Этот жест многие восприняли как политический.Реакция не заставила себя ждать. Эдгард Запашный, Владимир Торсуев и другие известные личности обрушились на актрису с критикой, назвав ее "предательницей". Сама Фандера попыталась объяснить свой поступок: "Сама мысль о том, что мои действия способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не Свет, а тьму, для меня невыносима".После этого скандала актриса переехала в Грузию, что усилило спекуляции о ее "изгнании" из России. В 2023 году таблоиды подхватили новую историю — в социальных сетях появилось фото сумки Фандеры, из которой якобы выглядывали две бутылки водки. СМИ немедленно связали это с "нервным срывом после скандала с флагом".Сама актриса не комментировала эти слухи, но перестала закрашивать седину, демонстрируя естественность и, возможно, усталость от постоянного соответствования чужим ожиданиям.Сейчас Оксана наслаждается жизнью в Грузии, публикуя в социальных сетях философские размышления: "Уезжая, мы всегда покидаем прежних себя навсегда. Возвращается всегда кто-то другой — с новыми морщинками на лице и новыми шрамами на сердце..."Филипп Янковский, прошедший лечение от онкологии, иногда навещает супругу, но продолжает строить карьеру в России. История этой семьи — наглядная иллюстрация того, какую цену порой приходится платить за место в высшем обществе, особенно если ты "девушка из Одессы" с неправильной пропиской.

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