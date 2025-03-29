Оксана Фандера: от "Мисс Прописка" до "изгоя". Цена входа в клан Янковских
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкЗакрытие Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Блистательная карьера и роскошный образ жизни, бриллиантовые украшения и роли в престижных проектах. Со стороны жизнь Оксаны Фандеры, супруги Филиппа Янковского, выглядела сказкой, о которой мечтает каждая провинциалка. Но что скрывалось за глянцевым фасадом? Почему свекор Олег Янковский фактически "платил" невестке за то, чтобы она не бросала его сына? И какой ценой достался одесской красавице вход в кинематографическую элиту?
Одесская авантюристка
Карьера Оксаны Фандеры могла засиять куда ярче, если бы не одна бюрократическая деталь. Конец 80-х — время, когда женская красота внезапно стала частью советской перестройки. Конкурсы красоты возникали повсеместно, и яркая одесситка с огненным взглядом сразу привлекла внимание организаторов и публики.
"Ночью перед финалом мы вдруг вспомнили про этот досадный бюрократический момент — проверку документов", — вспоминала позже одна из организаторов шоу. "И тут выяснилось, что у нашей фаворитки в паспорте вместо московской прописки — одесская. А, как известно, в столице не любят делиться славой с провинцией!"
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкФиналистка конкурса "Московская красавица-88" Оксана Фандера
Финалистка конкурса "Московская красавица-88" Оксана Фандера
Та неудача — всего лишь бронза и титул "Мисс Утешительный Приз" — стала первым уроком для будущей актрисы: в московской элите без правильных связей не выжить. Урок был усвоен превосходно.
"Золотой мальчик"
На одной из богемных тусовок в 1988 году, где творческая элита обсуждала будущее страны под звон бокалов, Оксана познакомилась с наследником знаменитой актерской династии — Филиппом Янковским.
"Когда я увидела всю эту золотую молодежь, подумала: боже, какие они все напыщенные!", — признавалась позже Фандера. "В Одессе мы как-то проще относились к жизни — босиком по Дерибасовской и с селедкой в кармане. А тут все такие важные, будто им уже памятники при жизни поставили!"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктёр, кинорежиссёр и кинопродюсер Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актёр, кинорежиссёр и кинопродюсер Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Дерзкая южанка с еврейско-цыганскими корнями произвела впечатление на сына кинематографической легенды. Впрочем, от симпатии до признания династией — дистанция огромного размера.
Янковская дилемма
Оксана оказалась куда умнее многих актрис — она безошибочно определила самый короткий путь в высшее общество. Пока родители Филиппа Янковского морщили носы при виде провинциалки без правильной родословной, девушка применила проверенную веками тактику — подарила избраннику "сюрприз в конверте".
Перед знаменитым семейством встала дилемма сложнее, чем худсовет по идеологически сомнительному сценарию: либо принять провинциалку в клан, либо нарушить главное правило династии Янковских — безупречность репутации.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРежиссер Филипп Янковский и его супруга, актриса Оксана Фандера
Режиссер Филипп Янковский и его супруга, актриса Оксана Фандера
Свадьбу сыграли в 1990 году с оперативностью, достойной военного положения. Молодые быстро "обзавелись" наследником — сын Иван появился на свет всего через несколько месяцев после бракосочетания. Для закрепления успеха в 1995 году семейство пополнилось дочерью Елизаветой.
За закрытыми дверями
За кулисами свадебного торжества разворачивалась настоящая драма. Олег Янковский и его супруга Людмила Зорина не скрывали неодобрения. "Свекры причислили ее к тем же "понаехавшим" провинциалам, жаждущим заполучить московскую прописку и пробиться в кино", — утверждают близкие к семье источники.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктёр О.Янковский со статуэткой "Ника" за роль в фильме "Любовник"
Актёр О.Янковский со статуэткой "Ника" за роль в фильме "Любовник"
Особенно раздражало Янковских-старших цыганское происхождение невестки. Оксана Фандера действительно унаследовала цыганские корни от отца, Олега Фандеры, который был наполовину цыганом, наполовину украинцем. Мать актрисы — еврейка, что создавало еще один повод для элитного снобизма советской киноаристократии.
Но именно Оксана со временем стала единственным якорем, удерживающим Филиппа от саморазрушения. Между патриархом семейства и невесткой сложился негласный контракт: "Хочешь шубу от кутюр? Квартиру в центре? Роль у Михалкова? Только не бросай моего мальчика!"
Казанова пенсионного возраста
Олег Янковский — легенда советского кинематографа, воплощение интеллигентности на экране и образец мужского обаяния. Но кто скрывался за этим фасадом? Многочисленные свидетельства коллег рисуют портрет, далекий от публичного благородного образа.
"Наши отношения со свекром? О, это был особый вид общения", — делилась позже невестка с журналистами. "Мы постоянно подкалывали друг друга. Сейчас бы это назвали троллингом, но на самом деле это была такая форма признания. Он называл меня "одесская контрабанда", а я его — "главный режиссер по личной жизни"".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Филипп Янковский с супругой, актрисой Оксаной Фандерой на премьере фильма режиссера и продюсера Павла Лунгина "Дама Пик" в Москве
Режиссер Филипп Янковский с супругой, актрисой Оксаной Фандерой на премьере фильма режиссера и продюсера Павла Лунгина "Дама Пик" в Москве
За шутливыми перепалками скрывалась темная сторона прославленного актера. В закулисье советского кинематографа циркулировали истории о домогательствах и непристойном поведении. Одна актриса вспоминала эпизод на съемках: "После очередного дубля, когда все уже были навеселе, Янковский спросил у молоденькой статистки: "А ты, кажется, еще не снималась в постельных сценах?" Она покраснела и помотала головой. "Это легко исправить", — парировал он, подмигнув".
Супруга Янковского, Людмила Марковна, по свидетельствам очевидцев, давно смирилась с похождениями мужа: "Опять за старое взялся, Казанова пенсионного возраста!", — якобы прокомментировала она один из эпизодов.
"Морепродукты" для наследника
Пока глава семейства коллекционировал награды и поклонниц, его сын Филипп Янковский пытался решить две сложнейшие задачи: выйти из тени великого отца и притупить боль от творческой несостоятельности. Решение второй проблемы было найдено быстро — в богемной среде 90-х запрещенные вещества были обычным делом.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Филипп Янковский и режиссер Оксана Фандера
Актер Филипп Янковский и режиссер Оксана Фандера
Один известный кинопродюсер описал характерный эпизод на кинофестивале: "Вдруг к нашему столику подбежала молодая жена наследника. Глаза — как два прожектора: "Быстрее! У нас там... ситуация!" Янковский резко перебил: "Сын немного отравился морепродуктами. Простите, коллеги, семья превыше всего!""
В киносообществе ни для кого не было секретом, чем на самом деле "отравился" наследник знаменитой фамилии. "Это же очевидно всем, кто хоть раз видел его на вечеринке", — продолжал мемуарист. "Но династия закрывает эту тему на семь замков. Они живут в постоянном напряжении — не зря у патриарха седина раньше времени появилась!"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик художественного фильма "Статский советник" Филипп Янковский
Режиссер-постановщик художественного фильма "Статский советник" Филипп Янковский
В этой семейной трагедии Оксана Фандера стала не только женой, но и спасательным кругом для тонущего в зависимости мужа. Она оказалась единственным человеком, способным удержать Филиппа от окончательного падения. За это свекор готов был обеспечить невестке любые материальные блага. Оксане пришлось заплатить за вход в элитный клуб Янковских не только молодостью, но и превратиться в вечную сиделку при талантливом, но проблемном муже.
"В нашем роду не разводятся!"
В начале 2000-х Филипп Янковский решил доказать, что способен на самостоятельные творческие свершения. Результатом стал режиссерский дебют "В движении". Критики приняли картину прохладно, зато на съемочной площадке наследник клана нашел утешение в объятиях популярной певицы и актрисы Лены Перовой.
"Слухи о том, что золотая пара распалась, облетели Москву быстрее, чем новости о дефолте!", — вспоминал светский обозреватель. Но в дело вмешался Олег Янковский. По информации приближенных к семье источников, разговор был жестким: "В нашем роду мужчины могут иметь сколько угодно увлечений, но штамп в паспорте — один и на всю жизнь. Иначе ты не сын своего отца!"
Артист театра и кино Олег Янковский
Под давлением отца Филипп вернулся в семью. Годы спустя Оксана Фандера с философским спокойствием прокомментировала особенности их семейной модели: "Понимаете, в чем секрет долголетия брака? В свободе! Когда ты живешь с человеком не потому, что обязан, а потому что выбираешь это каждый день. Конечно, есть элемент риска — но разве запреты и слежка когда-нибудь спасали отношения?"
Переводя с дипломатического на человеческий: у четы сложился открытый брак, в котором обе стороны имели определенную свободу, но публично демонстрировали идеальный союз. Таковы были правила игры в семействе Янковских.
© Иллюстрация РИА НовостиОлег и Филипп Янковские
© Иллюстрация РИА Новости
Олег и Филипп Янковские
"Маме — городу О"
Оксана Фандера вызвала волну общественного негодования в 2022 году, вывесив на своем балконе украинский флаг с подписью "Маме — городу О" (Одесса). Этот жест многие восприняли как политический.
Реакция не заставила себя ждать. Эдгард Запашный, Владимир Торсуев и другие известные личности обрушились на актрису с критикой, назвав ее "предательницей". Сама Фандера попыталась объяснить свой поступок: "Сама мысль о том, что мои действия способны быть так неверно истолкованными, что вызывают у людей не Свет, а тьму, для меня невыносима".
© РИА Новости / Евгений БиятовГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный
После этого скандала актриса переехала в Грузию, что усилило спекуляции о ее "изгнании" из России. В 2023 году таблоиды подхватили новую историю — в социальных сетях появилось фото сумки Фандеры, из которой якобы выглядывали две бутылки водки. СМИ немедленно связали это с "нервным срывом после скандала с флагом".
Сама актриса не комментировала эти слухи, но перестала закрашивать седину, демонстрируя естественность и, возможно, усталость от постоянного соответствования чужим ожиданиям.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАктриса Оксана Фандера на Вручении премии Олега Янковского "Творческое открытие 2012-2013"
Актриса Оксана Фандера на Вручении премии Олега Янковского "Творческое открытие 2012-2013"
Сейчас Оксана наслаждается жизнью в Грузии, публикуя в социальных сетях философские размышления: "Уезжая, мы всегда покидаем прежних себя навсегда. Возвращается всегда кто-то другой — с новыми морщинками на лице и новыми шрамами на сердце..."
Филипп Янковский, прошедший лечение от онкологии, иногда навещает супругу, но продолжает строить карьеру в России. История этой семьи — наглядная иллюстрация того, какую цену порой приходится платить за место в высшем обществе, особенно если ты "девушка из Одессы" с неправильной пропиской.