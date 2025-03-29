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СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 29.03.2025
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04:54 29.03.2025 (обновлено: 05:09 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/evropa-2008074984.html
СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором
СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 29.03.2025
СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором
Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T04:54:00+03:00
2025-03-29T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста."Европейцы оказались перед выбором: избавиться от Европейского союза и правящего класса или столкнуться с ужасным будущим. Единственное политическое предложение, которое необходимо принять во внимание: выйти из Европейского союза, чтобы спасти Европу", — написал он.Автор назвал ЕС гегемоном, который уничтожает традиции и идентичность европейцев вместо того, чтобы построить “Европу Народов” как нечто уникальное с богатой культурой, историей и традициями."У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждет катастрофа", — отметил профессор.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008071483.html
https://ria.ru/20250328/evropa-2007864533.html
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в мире, евросоюз
В мире, Евросоюз
СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором

L'AntiDiplomatico: европейцы должны избавиться от ЕС ради своего спасения

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста.
"Европейцы оказались перед выбором: избавиться от Европейского союза и правящего класса или столкнуться с ужасным будущим. Единственное политическое предложение, которое необходимо принять во внимание: выйти из Европейского союза, чтобы спасти Европу", — написал он.
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Автор назвал ЕС гегемоном, который уничтожает традиции и идентичность европейцев вместо того, чтобы построить “Европу Народов” как нечто уникальное с богатой культурой, историей и традициями.
"У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждет катастрофа", — отметил профессор.
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