https://ria.ru/20250329/evropa-2008074984.html

СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором

СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором - РИА Новости, 29.03.2025

СМИ: европейцев поставили перед тяжелым выбором

Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:54:00+03:00

2025-03-29T04:54:00+03:00

2025-03-29T05:09:00+03:00

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Перед европейцами встал выбор между выходом из Европейского союза и неизменной катастрофой, такое мнение высказал в статье для издания L'AntiDiplomatico итальянский профессор Винченцо Коста."Европейцы оказались перед выбором: избавиться от Европейского союза и правящего класса или столкнуться с ужасным будущим. Единственное политическое предложение, которое необходимо принять во внимание: выйти из Европейского союза, чтобы спасти Европу", — написал он.Автор назвал ЕС гегемоном, который уничтожает традиции и идентичность европейцев вместо того, чтобы построить “Европу Народов” как нечто уникальное с богатой культурой, историей и традициями."У европейцев есть только один выбор: либо они избавятся от этого цирка с его клоунами, танцорами и карликами, либо их ждет катастрофа", — отметил профессор.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008071483.html

https://ria.ru/20250328/evropa-2007864533.html

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в мире, евросоюз