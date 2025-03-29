Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз в январе импортировал антиквариат почти на 20 миллионов евро - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 29.03.2025 (обновлено: 16:51 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/es-2008150078.html
Евросоюз в январе импортировал антиквариат почти на 20 миллионов евро
Евросоюз в январе импортировал антиквариат почти на 20 миллионов евро - РИА Новости, 29.03.2025
Евросоюз в январе импортировал антиквариат почти на 20 миллионов евро
Евросоюз в январе привез из разных стран исторических ценностей старше 100 лет почти на 20 миллионов евро, при этом больше всего раритетов прибыло из... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:50:00+03:00
2025-03-29T16:51:00+03:00
россия
великобритания
сша
евросоюз
евростат
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Евросоюз в январе привез из разных стран исторических ценностей старше 100 лет почти на 20 миллионов евро, при этом больше всего раритетов прибыло из Великобритании и США, а Россия оказалась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата. Так, по итогам января текущего года ЕС импортировал антиквариата возрастом от 100 лет на 19,9 миллиона евро. За месяц стоимостной объем ввозимых раритетов снизился в 1,8 раза, а в годовом выражении - вырос в 1,5 раза. Больше всего ценностей союз ввез из Великобритании - на 9,5 миллиона евро, из США - на почти 7 миллионов и из Гонконга - на 1,1 миллиона евро. Следом расположилась Швейцария с 777 тысячами евро. Россия оказалась на пятом месте - в январе с ее территории в ЕС приехало исторических ценностей возрастом от 100 до 250 лет на 366,9 тысячи евро. Однако эти раритеты не были российского происхождения. Как объяснили агентству в Минкультуры РФ, "разрешения на вывоз из РФ культурных ценностей, имеющих особое значение, ранее не ввезенных в Россию, Министерством культуры не оформлялись". Согласно российскому законодательству, запрещено вывозить на постоянной основе из страны культурные ценности, имеющие особое историческое, художественное, научное или культурное значение. Вывозу подлежат только те, которые уже ранее были ввезены в Россию. О возможности вывоза культурных ценностей Минкультуры принимает отдельное решение, добавили в министерстве. Также в десятку экономик, откуда ЕС больше всего привозил антиквариата, вошли Япония (335,8 тысячи евро), Австралия (94,8 тысячи), Сингапур (91,5 тысячи), Канада (58,4 тысячи) и Чили (29,3 тысячи евро). Суммарно за 2024 год Евросоюз ввез культурных ценностей на 258,1 миллиона евро. Больше всего их прибывало из Великобритании, США, Швейцарии, Гонконга, Японии, Китая, Норвегии, Канады, Австралии и Израиля. Россия по итогам прошлого года заняла 29-е место.
https://ria.ru/20250303/telegraaf-2002789523.html
https://ria.ru/20241018/violonchel-1978823969.html
россия
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, сша, евросоюз, евростат, в мире
Россия, Великобритания, США, Евросоюз, Евростат, В мире
Евросоюз в январе импортировал антиквариат почти на 20 миллионов евро

ЕС в январе импортировал антиквариат старше 100 лет почти на 20 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Евросоюз в январе привез из разных стран исторических ценностей старше 100 лет почти на 20 миллионов евро, при этом больше всего раритетов прибыло из Великобритании и США, а Россия оказалась на пятом месте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по итогам января текущего года ЕС импортировал антиквариата возрастом от 100 лет на 19,9 миллиона евро. За месяц стоимостной объем ввозимых раритетов снизился в 1,8 раза, а в годовом выражении - вырос в 1,5 раза.
Питер Брейгель (Младший). Женщина, несущая угли. Около 1626 г. - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Нидерландах нашли картину Брейгеля Младшего, украденную 50 лет назад
3 марта, 16:10
Больше всего ценностей союз ввез из Великобритании - на 9,5 миллиона евро, из США - на почти 7 миллионов и из Гонконга - на 1,1 миллиона евро. Следом расположилась Швейцария с 777 тысячами евро.
Россия оказалась на пятом месте - в январе с ее территории в ЕС приехало исторических ценностей возрастом от 100 до 250 лет на 366,9 тысячи евро. Однако эти раритеты не были российского происхождения. Как объяснили агентству в Минкультуры РФ, "разрешения на вывоз из РФ культурных ценностей, имеющих особое значение, ранее не ввезенных в Россию, Министерством культуры не оформлялись".
Согласно российскому законодательству, запрещено вывозить на постоянной основе из страны культурные ценности, имеющие особое историческое, художественное, научное или культурное значение. Вывозу подлежат только те, которые уже ранее были ввезены в Россию. О возможности вывоза культурных ценностей Минкультуры принимает отдельное решение, добавили в министерстве.
Также в десятку экономик, откуда ЕС больше всего привозил антиквариата, вошли Япония (335,8 тысячи евро), Австралия (94,8 тысячи), Сингапур (91,5 тысячи), Канада (58,4 тысячи) и Чили (29,3 тысячи евро).
Суммарно за 2024 год Евросоюз ввез культурных ценностей на 258,1 миллиона евро. Больше всего их прибывало из Великобритании, США, Швейцарии, Гонконга, Японии, Китая, Норвегии, Канады, Австралии и Израиля. Россия по итогам прошлого года заняла 29-е место.
Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века
18 октября 2024, 19:36
 
РоссияВеликобританияСШАЕвросоюзЕвростатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала