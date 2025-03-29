https://ria.ru/20250329/erevan-2008151252.html

В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха

В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 29.03.2025

В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха

Многотысячный митинг в защиту прав армян, переехавших из Карабаха, проходит на площади Свободы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:57:00+03:00

2025-03-29T16:57:00+03:00

2025-03-29T17:01:00+03:00

в мире

азербайджан

армения

ссср

никол пашинян

ильхам алиев

ереван

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ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Многотысячный митинг в защиту прав армян, переехавших из Карабаха, проходит на площади Свободы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди требований участников акции - решение социальных и жилищных проблем перемещенных лиц, освобождение находящихся в Азербайджане под арестом лидеров карабахских армян, сохранение армянского культурного наследия в регионе и обеспечение прав на возвращение армян в Карабах. Митинг проходит без инцидентов. Акцию организовал "Совет по защите прав граждан Арцаха" (Арцах - армянское название Карабаха). Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ не должен больше выступать за присоединение Карабаха к Армении, оказавшись от карабахского движения. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, азербайджан, армения, ссср, никол пашинян, ильхам алиев, ереван