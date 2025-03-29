В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха
Многотысячный митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха проходит в Ереване
© SputnikМитинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване
© Sputnik
Митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване
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ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Многотысячный митинг в защиту прав армян, переехавших из Карабаха, проходит на площади Свободы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.
Среди требований участников акции - решение социальных и жилищных проблем перемещенных лиц, освобождение находящихся в Азербайджане под арестом лидеров карабахских армян, сохранение армянского культурного наследия в регионе и обеспечение прав на возвращение армян в Карабах. Митинг проходит без инцидентов.
Акцию организовал "Совет по защите прав граждан Арцаха" (Арцах - армянское название Карабаха).
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ не должен больше выступать за присоединение Карабаха к Армении, оказавшись от карабахского движения.
Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
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Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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