Рейтинг@Mail.ru
В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 29.03.2025 (обновлено: 17:01 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/erevan-2008151252.html
В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха
В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха - РИА Новости, 29.03.2025
В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха
Многотысячный митинг в защиту прав армян, переехавших из Карабаха, проходит на площади Свободы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:57:00+03:00
2025-03-29T17:01:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
ссср
никол пашинян
ильхам алиев
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008151907_0:6:1429:809_1920x0_80_0_0_f1eb9df3b72f7d4d540399c8db90bcd1.jpg
ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Многотысячный митинг в защиту прав армян, переехавших из Карабаха, проходит на площади Свободы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости. Среди требований участников акции - решение социальных и жилищных проблем перемещенных лиц, освобождение находящихся в Азербайджане под арестом лидеров карабахских армян, сохранение армянского культурного наследия в регионе и обеспечение прав на возвращение армян в Карабах. Митинг проходит без инцидентов. Акцию организовал "Совет по защите прав граждан Арцаха" (Арцах - армянское название Карабаха). Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ не должен больше выступать за присоединение Карабаха к Армении, оказавшись от карабахского движения. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html
https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html
https://ria.ru/20240831/armeniya-1969667418.html
азербайджан
армения
ссср
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008151907_29:0:1108:809_1920x0_80_0_0_f82cd8e661c6abcc074fc99ecd579ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, армения, ссср, никол пашинян, ильхам алиев, ереван
В мире, Азербайджан, Армения, СССР, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Ереван
В Ереване проходит митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха

Многотысячный митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха проходит в Ереване

© SputnikМитинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване
Митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Sputnik
Митинг в защиту прав переселенцев из Карабаха в Ереване
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Многотысячный митинг в защиту прав армян, переехавших из Карабаха, проходит на площади Свободы в Ереване, сообщает корреспондент РИА Новости.
Среди требований участников акции - решение социальных и жилищных проблем перемещенных лиц, освобождение находящихся в Азербайджане под арестом лидеров карабахских армян, сохранение армянского культурного наследия в регионе и обеспечение прав на возвращение армян в Карабах. Митинг проходит без инцидентов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Пашинян призвал армян не выступать за присоединение Карабаха к Армении
26 марта, 16:52
Акцию организовал "Совет по защите прав граждан Арцаха" (Арцах - армянское название Карабаха).
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ не должен больше выступать за присоединение Карабаха к Армении, оказавшись от карабахского движения.
Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Ереван - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах
11 февраля, 14:07
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Пашинян не видит причин отзыва подписи Армении под заявлением по Карабаху
31 августа 2024, 13:16
 
В миреАзербайджанАрменияСССРНикол ПашинянИльхам АлиевЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала