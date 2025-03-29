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Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту - РИА Новости, 29.03.2025
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17:18 29.03.2025 (обновлено: 19:31 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/ekoaktivizm-2008154594.html
Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту
Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту - РИА Новости, 29.03.2025
Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту
Экоактивисты временно заблокировали в субботу утром подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери, следует из совместного пресс-релиза экодвижений Attac и... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:18:00+03:00
2025-03-29T19:31:00+03:00
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Экоактивисты временно заблокировали в субботу утром подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери, следует из совместного пресс-релиза экодвижений Attac и Extinction Rebellion. "В субботу, 29 марта 2025 года, в продолжение акций, проведенных за последние 5 лет, около сотни активистов со всей Франции собрались вместе, чтобы блокировать аэропорт Шамбери-Савойя-Монблан", - сказано в релизе. Активисты протестуют против "социальной и экологической безответственности" властей и горнолыжной индустрии "перед лицом чрезвычайной климатической ситуации". По их утверждению, крупнейшая доля выбросов, связанных с горнолыжными курортами, исходит от транспорта, на котором до них добираются. "Житель Лондона, прибывающий в наши французские горы на самолете и такси, выбрасывает в атмосферу в 12 раз больше CO2, чем если бы он приехал на поезде и автобусе", - заявляют активисты. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Савойи, акция началась примерно в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Десятки активистов приковали себя к воротам подъездной дороги, мешая движению автомобилей, прибывающих в аэропорт или покидающих его. На место выехали около 20 жандармов, демонстрантов мирно эвакуировали примерно в 11.30 по местному времени.
https://ria.ru/20250329/moshkovich-2008079774.html
https://ria.ru/20250325/frantsija-2007301043.html
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в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции экоактивисты заблокировали доступ к аэропорту

Во Франции экоактивисты заблокировали подъездную дорогу к аэропорту Шамбери

© Фото : @xrchamberyЭкоактивисты заблокировали подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери. 29 марта 2025
Экоактивисты заблокировали подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери. 29 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : @xrchambery
Экоактивисты заблокировали подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери. 29 марта 2025
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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Экоактивисты временно заблокировали в субботу утром подъездную дорогу к аэропорту курортного Шамбери, следует из совместного пресс-релиза экодвижений Attac и Extinction Rebellion.
"В субботу, 29 марта 2025 года, в продолжение акций, проведенных за последние 5 лет, около сотни активистов со всей Франции собрались вместе, чтобы блокировать аэропорт Шамбери-Савойя-Монблан", - сказано в релизе.
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Активисты протестуют против "социальной и экологической безответственности" властей и горнолыжной индустрии "перед лицом чрезвычайной климатической ситуации". По их утверждению, крупнейшая доля выбросов, связанных с горнолыжными курортами, исходит от транспорта, на котором до них добираются.
"Житель Лондона, прибывающий в наши французские горы на самолете и такси, выбрасывает в атмосферу в 12 раз больше CO2, чем если бы он приехал на поезде и автобусе", - заявляют активисты.
Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру Савойи, акция началась примерно в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Десятки активистов приковали себя к воротам подъездной дороги, мешая движению автомобилей, прибывающих в аэропорт или покидающих его. На место выехали около 20 жандармов, демонстрантов мирно эвакуировали примерно в 11.30 по местному времени.
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