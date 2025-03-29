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Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2 - РИА Новости, 29.03.2025
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19:56 29.03.2025 (обновлено: 21:36 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/dvigatel-2008170487.html
Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2
Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2 - РИА Новости, 29.03.2025
Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2
Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:56:00+03:00
2025-03-29T21:36:00+03:00
космос - риа наука
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ан-2
ми-8 амтш
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации. Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства. "Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко. Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор. Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
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жуковский
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космос - риа наука, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2, ми-8 амтш, ан-3
Космос - РИА Наука, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ан-2, Ми-8 АМТШ, Ан-3
Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2

Росавиация: на Кубани авиаконструктор установил на Ан-2 двигатель от вертолета

© Flickr / DominikСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Flickr / Dominik
Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации.
Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства.
«
"Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко.
Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор.
Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
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Космос - РИА НаукаЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ан-2Ми-8 АМТШАн-3
 
 
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