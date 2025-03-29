Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2
Росавиация: на Кубани авиаконструктор установил на Ан-2 двигатель от вертолета
Самолет Ан-2. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации.
Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства.
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"Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко.
Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор.
Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.
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