https://ria.ru/20250329/dvigatel-2008170487.html

Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2

Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2 - РИА Новости, 29.03.2025

Росавиация рассказала, как кубанский конструктор удешевил производство Ан-2

Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:56:00+03:00

2025-03-29T19:56:00+03:00

2025-03-29T21:36:00+03:00

космос - риа наука

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ан-2

ми-8 амтш

ан-3

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на легкомоторный самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, это позволило удешевить производство самолета, сообщил представитель Росавиации. Борисенко со своей командой пытается улучшить Ан-2 как минимум 10 лет. В 2015 на Международном авиационно-космическом салоне представил самолет ТР-301 - Ан-2 без нижнего крыла. В 2017 в Жуковском показал уже ТР-301ТB - ремоторизованную за счет чешского турбовинтового двигателя M601, отмечается в сообщении ведомства. "Мы на самолет Ан-2 впервые установили двигатели ТВ2-117 от вертолета Ми-8. Получился самолет ТР-301/117 - типа Ан-3, ТВС-2МС, Ан-2-100, но полностью российский и в три раза дешевле", - приводит представитель Росавиации слова Борисенко. Борисенко также рассказал, что "ТР-301/117 готовят к первому полету через месяц-два". Он добавил, что "сейчас специалисты приступают к сборке фюзеляжа, покраске". После этого самолет ждет облет, сертификация, получения сертификата летной годности, отметил конструктор. Ан-2 - это легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом. В народе воздушное судно известно больше как "Кукурузник". Применяется на местных воздушных линиях в качестве пассажирского и грузового самолета.

https://ria.ru/20250317/superjet-2005408448.html

жуковский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

космос - риа наука, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ан-2, ми-8 амтш, ан-3