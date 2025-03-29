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Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/dron-2008147801.html
Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ
Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025
Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ
Дрон ВС РФ увернулся от перехвата украинского БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ, видео работы российского подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:33:00+03:00
2025-03-29T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Дрон ВС РФ увернулся от перехвата украинского БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ, видео работы российского подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как российский дрон на оптоволокне уничтожает ретранслятор. Противник пытался сбить следующий дрон своим БПЛА, но не смог этого сделать. Дрон ВС РФ увернулся от атаки и поразил блиндаж, где укрылся расчет дронов противника. После поражения началась вторичная детонация, следом прямым попаданием был уничтожен подвал, в котором укрылись четверо боевиков ВСУ. Подраделение "Анвар" поддерживает наступление 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север", которые штурмуют населенный пункт Гуево. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008144446.html
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Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево
ВСУ цепляются за позиции в курском Гуево, но бойцы подразделения "Анвар" уничтожают их, сообщил РИА Новости боец с позывным "Белый". Ситуация с каждым днем у наших оппонентов становится вся тяжелее, но они продолжают присылать подкрепления и цепляются за каждый подвал. На кадрах боевой работы, оказавшихся в распоряжении агентства, видно поражение целей противника и филигранный уход нашего беспилотника от попыток врага его сбить.
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курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ

Дрон ВС России увернулся от перехвата украинского БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Дрон ВС РФ увернулся от перехвата украинского БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ, видео работы российского подразделения оказалось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как российский дрон на оптоволокне уничтожает ретранслятор. Противник пытался сбить следующий дрон своим БПЛА, но не смог этого сделать. Дрон ВС РФ увернулся от атаки и поразил блиндаж, где укрылся расчет дронов противника. После поражения началась вторичная детонация, следом прямым попаданием был уничтожен подвал, в котором укрылись четверо боевиков ВСУ.
Подраделение "Анвар" поддерживает наступление 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск "Север", которые штурмуют населенный пункт Гуево. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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