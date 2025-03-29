https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР - РИА Новости, 29.03.2025
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:37:00+03:00
2025-03-29T19:37:00+03:00
2025-03-29T19:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным "Коваль". В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль". "Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час", – рассказал агентству морпех. Со слов снайпера, населенный пункт Днепроэнергия представляет из себя улицу частных домов, протяженностью один километр, никаких сложностей у штурмовой группы во время зачистки не возникло. Однако ВСУ предприняли попытку уничтожить своих военнослужащих, чтобы не допустить попадания в плен к ВС РФ. "В ходе зачистки были взяты в плен пятеро бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" (разведывательный дрон – ред.) противника… И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – добавил снайпер. По его словам, российским штурмовикам пришлось вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ под ударами украинских дронов. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР 12 марта был полностью освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток", сообщало оборонное ведомство России.
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
ВС России за час зачистили от ВСУ населенный пункт Днепроэнергия в ДНР