https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html

Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР

Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР - РИА Новости, 29.03.2025

Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР

Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T19:37:00+03:00

2025-03-29T19:37:00+03:00

2025-03-29T19:37:00+03:00

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ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным "Коваль". В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль". "Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час", – рассказал агентству морпех. Со слов снайпера, населенный пункт Днепроэнергия представляет из себя улицу частных домов, протяженностью один километр, никаких сложностей у штурмовой группы во время зачистки не возникло. Однако ВСУ предприняли попытку уничтожить своих военнослужащих, чтобы не допустить попадания в плен к ВС РФ. "В ходе зачистки были взяты в плен пятеро бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" (разведывательный дрон – ред.) противника… И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – добавил снайпер. По его словам, российским штурмовикам пришлось вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ под ударами украинских дронов. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР 12 марта был полностью освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток", сообщало оборонное ведомство России.

https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html

https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html

https://ria.ru/20250329/dnevnik-2008156653.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф