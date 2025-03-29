Рейтинг@Mail.ru
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР - РИА Новости, 29.03.2025
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:37:00+03:00
2025-03-29T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным "Коваль". В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль". "Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час", – рассказал агентству морпех. Со слов снайпера, населенный пункт Днепроэнергия представляет из себя улицу частных домов, протяженностью один километр, никаких сложностей у штурмовой группы во время зачистки не возникло. Однако ВСУ предприняли попытку уничтожить своих военнослужащих, чтобы не допустить попадания в плен к ВС РФ. "В ходе зачистки были взяты в плен пятеро бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" (разведывательный дрон – ред.) противника… И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – добавил снайпер. По его словам, российским штурмовикам пришлось вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ под ударами украинских дронов. Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР 12 марта был полностью освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток", сообщало оборонное ведомство России.
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
https://ria.ru/20250329/dnevnik-2008156653.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3000fe0ff493645102e9219ea24ff854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР

ВС России за час зачистили от ВСУ населенный пункт Днепроэнергия в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 мар – РИА Новости. Российские подразделения буквально за час зачистили от противника населенный пункт Днепроэнергия в ДНР, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты РФ с позывным "Коваль".
В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции с нагрудной камеры, которые агентству предоставил "Коваль".
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
Вчера, 19:07
"Крайняя задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новоселки и маршем 10 километров дойти до населенного пункта Днепроэнергия. Населенный пункт мы зачистили буквально за час", – рассказал агентству морпех.
Со слов снайпера, населенный пункт Днепроэнергия представляет из себя улицу частных домов, протяженностью один километр, никаких сложностей у штурмовой группы во время зачистки не возникло. Однако ВСУ предприняли попытку уничтожить своих военнослужащих, чтобы не допустить попадания в плен к ВС РФ.
Житель Гончаровки: Наемники из Грузии и Польши насиловали женщин, потом убивали - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Житель Суджи рассказал, как иностранные наемники издевались над людьми
Вчера, 17:09
"В ходе зачистки были взяты в плен пятеро бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели "глаза" (разведывательный дрон – ред.) противника… И поняли, что сейчас их бойцов возьмут в плен оставшихся. И начали разбирать камикадзами (БПЛА – ред.) подвал со своими", – добавил снайпер.
По его словам, российским штурмовикам пришлось вытаскивать сдавшихся в плен солдат ВСУ под ударами украинских дронов.
Населенный пункт Днепроэнергия в ДНР 12 марта был полностью освобожден от противника подразделениями группировки войск "Восток", сообщало оборонное ведомство России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Жительница Казачьей Локни рассказала о сгоревшем личном дневнике
Вчера, 17:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала