https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области
Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:30:00+03:00
2025-03-29T11:30:00+03:00
2025-03-29T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду. Но штурмовики 22 мотострелкового полка, несмотря ни на что продолжают движение вперед и освобождают Курскую область. Сейчас уже идет зачистка Гуево", - сообщил РИА Новости офицер 22 полка группировки войск "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области
Украинские десантники, бегущие из Курской области, надевают украденную одежду