Рейтинг@Mail.ru
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области
Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:30:00+03:00
2025-03-29T11:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg
КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду. Но штурмовики 22 мотострелкового полка, несмотря ни на что продолжают движение вперед и освобождают Курскую область. Сейчас уже идет зачистка Гуево", - сообщил РИА Новости офицер 22 полка группировки войск "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
курская область
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc50959fd1f3e2237a17b6600d14755d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области

Украинские десантники, бегущие из Курской области, надевают украденную одежду

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду. Но штурмовики 22 мотострелкового полка, несмотря ни на что продолжают движение вперед и освобождают Курскую область. Сейчас уже идет зачистка Гуево", - сообщил РИА Новости офицер 22 полка группировки войск "Север".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области
Вчера, 23:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала