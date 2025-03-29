https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html

Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области

Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области - РИА Новости, 29.03.2025

Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области

Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:30:00+03:00

2025-03-29T11:30:00+03:00

2025-03-29T11:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Украинские десантники в Курской области маскируются под мирное население, надевая поверх брони отобранную у местных жителей гражданскую одежду, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду. Но штурмовики 22 мотострелкового полка, несмотря ни на что продолжают движение вперед и освобождают Курскую область. Сейчас уже идет зачистка Гуево", - сообщил РИА Новости офицер 22 полка группировки войск "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, суджа, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины