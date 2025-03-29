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Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу
Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу - РИА Новости, 29.03.2025
Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу
Для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью. Но даже если дерево лежит на земле, его не всегда можно... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:18:00+03:00
2025-03-29T03:18:00+03:00
2025-03-29T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью. Но даже если дерево лежит на земле, его не всегда можно забрать себе, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров."Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами", — отметил он.Сбор валежника в лесу разрешен, но без использования специализированной техники – только ручная или бензопила и обычный топор. При этом важно соблюдать местное законодательство – в ряде мест собирать сухие ветки нельзя.Если дерево или его часть лежит на земле со следами сруба или спила, забирать его запрещено. В этом случае можно ответить за кражу чужого имущества или незаконную вырубку. А это грозит огромным штрафом и даже лишением свободы, предупредил Жаров.
https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html
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общество, россия, деревья
Общество, Россия, Деревья
Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу
Юрист Жаров: заготовка дров без разрешения грозит уголовной ответственностью