https://ria.ru/20250329/derevya-2008070056.html

Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу

Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу - РИА Новости, 29.03.2025

Юрист предупредил, когда нельзя брать поваленные деревья в лесу

Для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью. Но даже если дерево лежит на земле, его не всегда можно... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T03:18:00+03:00

2025-03-29T03:18:00+03:00

2025-03-29T03:18:00+03:00

общество

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деревья

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Для заготовки дров в лесу требуется разрешение, иначе это грозит штрафом и уголовной ответственностью. Но даже если дерево лежит на земле, его не всегда можно забрать себе, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров."Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами", — отметил он.Сбор валежника в лесу разрешен, но без использования специализированной техники – только ручная или бензопила и обычный топор. При этом важно соблюдать местное законодательство – в ряде мест собирать сухие ветки нельзя.Если дерево или его часть лежит на земле со следами сруба или спила, забирать его запрещено. В этом случае можно ответить за кражу чужого имущества или незаконную вырубку. А это грозит огромным штрафом и даже лишением свободы, предупредил Жаров.

https://ria.ru/20250312/valezhnik-2004431955.html

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общество, россия, деревья