https://ria.ru/20250329/delo-2008087772.html

СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области

СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 29.03.2025

СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области

Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:34:00+03:00

2025-03-29T09:34:00+03:00

2025-03-29T09:34:00+03:00

происшествия

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале. "Устанавливаются обстоятельства убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) следователи СК России осмотрели место происшествия и на территории жилого дома в селе Погребки Суджанского района Курской области обнаружили тело мирного жителя с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко, чьи слова приводит СК РФ. Добавляется, что, учитывая обстановку на месте, а также вещественные доказательства, следствие пришло к выводу о причастности к гибели мирного жителя украинских боевиков. Также проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Петренко отметила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.

https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html

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курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)