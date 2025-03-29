https://ria.ru/20250329/delo-2008087772.html
СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области
СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области - РИА Новости, 29.03.2025
СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области
Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:34:00+03:00
2025-03-29T09:34:00+03:00
2025-03-29T09:34:00+03:00
происшествия
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале. "Устанавливаются обстоятельства убийства украинскими боевиками жителя села Погребки Курской области. В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) следователи СК России осмотрели место происшествия и на территории жилого дома в селе Погребки Суджанского района Курской области обнаружили тело мирного жителя с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко, чьи слова приводит СК РФ. Добавляется, что, учитывая обстановку на месте, а также вещественные доказательства, следствие пришло к выводу о причастности к гибели мирного жителя украинских боевиков. Также проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Петренко отметила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело убийства мирного жителя в Курской области
СК возбудил дело после убийства ВСУ мирного жителя курского села Погребки