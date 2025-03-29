https://ria.ru/20250329/delegatsiya-2008102284.html

Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму

Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму - РИА Новости, 29.03.2025

Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму

Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром Мин Аунг Хлаином и обсудил с ним военное и военно-техническое... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:45:00+03:00

2025-03-29T11:45:00+03:00

2025-03-29T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром Мин Аунг Хлаином и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в Минобороны РФ."Делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым завершила рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках визита в столице Мьянмы Нейпьидо Фомин провёл переговоры с главой государственного административного совета Мьянмы, премьер-министром страны старшим генералом Мин Аунг Хлаином.Замглавы российского оборонного ведомства поздравил его с 80-летием со дня создания вооруженных сил РСМ и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества."Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, прежде всего – по линии военного и военно-технического сотрудничества", – приводит департамент слова Фомина.Он также добавил, что ранее состоявшийся визит главы Мьянмы в Россию позволил достичь ключевых договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества на долгосрочную перспективу."Сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всего спектра взаимовыгодного партнерства в области обороны", - отметил замминистра обороны РФ.В свою очередь, глава РСМ Мин Аунг Хлаин напомнил, что в этом году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой."Все эти годы у нас успешное многоотраслевое сотрудничество. Главное – есть результаты", - подчеркнул он.Кроме того, представители Общественного совета при Минобороны России, прибывшие в РСМ в составе российской делегации, обсудили с представителями вооруженных сил Мьянмы вопросы, связанные с формированием аналогичной структуры вооруженных сил Мьянмы и популяризацией службы по призыву, в связи с недавно принятым законом Республики Союз Мьянмы о всеобщей воинской повинности.

https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мьянма, в мире