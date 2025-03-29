https://ria.ru/20250329/delegatsiya-2008102284.html
Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму
Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму - РИА Новости, 29.03.2025
Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму
Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром Мин Аунг Хлаином и обсудил с ним военное и военно-техническое... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:45:00+03:00
2025-03-29T11:45:00+03:00
2025-03-29T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром Мин Аунг Хлаином и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в Минобороны РФ."Делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым завершила рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в рамках визита в столице Мьянмы Нейпьидо Фомин провёл переговоры с главой государственного административного совета Мьянмы, премьер-министром страны старшим генералом Мин Аунг Хлаином.Замглавы российского оборонного ведомства поздравил его с 80-летием со дня создания вооруженных сил РСМ и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества."Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, прежде всего – по линии военного и военно-технического сотрудничества", – приводит департамент слова Фомина.Он также добавил, что ранее состоявшийся визит главы Мьянмы в Россию позволил достичь ключевых договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества на долгосрочную перспективу."Сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всего спектра взаимовыгодного партнерства в области обороны", - отметил замминистра обороны РФ.В свою очередь, глава РСМ Мин Аунг Хлаин напомнил, что в этом году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой."Все эти годы у нас успешное многоотраслевое сотрудничество. Главное – есть результаты", - подчеркнул он.Кроме того, представители Общественного совета при Минобороны России, прибывшие в РСМ в составе российской делегации, обсудили с представителями вооруженных сил Мьянмы вопросы, связанные с формированием аналогичной структуры вооруженных сил Мьянмы и популяризацией службы по призыву, в связи с недавно принятым законом Республики Союз Мьянмы о всеобщей воинской повинности.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008053120.html
https://ria.ru/20250328/myanma-2007904831.html
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007959180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мьянма, в мире
Делегация Минобороны России завершила визит в Мьянму
Замминистра обороны Фомин обсудил с премьером Мьянмы военное сотрудничество
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин посетил Мьянму, где встретился с премьер-министром Мин Аунг Хлаином и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество, сообщили в Минобороны РФ.
"Делегация министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем министра обороны генерал-полковником Александром Фоминым
завершила рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита в столице Мьянмы
Нейпьидо Фомин провёл переговоры с главой государственного административного совета Мьянмы, премьер-министром страны старшим генералом Мин Аунг Хлаином.
Замглавы российского оборонного ведомства поздравил его с 80-летием со дня создания вооруженных сил РСМ и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова
. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества.
"Рассматриваем нашу встречу как отличную возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам текущей повестки, прежде всего – по линии военного и военно-технического сотрудничества", – приводит департамент слова Фомина.
Он также добавил, что ранее состоявшийся визит главы Мьянмы в Россию позволил достичь ключевых договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества на долгосрочную перспективу.
"Сегодняшняя встреча будет способствовать развитию всего спектра взаимовыгодного партнерства в области обороны", - отметил замминистра обороны РФ.
В свою очередь, глава РСМ Мин Аунг Хлаин напомнил, что в этом году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой.
"Все эти годы у нас успешное многоотраслевое сотрудничество. Главное – есть результаты", - подчеркнул он.
Кроме того, представители Общественного совета при Минобороны России, прибывшие в РСМ в составе российской делегации, обсудили с представителями вооруженных сил Мьянмы вопросы, связанные с формированием аналогичной структуры вооруженных сил Мьянмы и популяризацией службы по призыву, в связи с недавно принятым законом Республики Союз Мьянмы о всеобщей воинской повинности.