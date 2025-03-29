Рейтинг@Mail.ru
В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/daniya-2008162017.html
В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию
В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию - РИА Новости, 29.03.2025
В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию
Демонстрации против притязаний США в отношении Гренландии проходят в субботу в столице Дании Копенгагене и втором по величине городе страны Орхусе, столичный... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:27:00+03:00
2025-03-29T18:27:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
майк уолтц
копенгаген
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_0:224:3888:2411_1920x0_80_0_0_2782a8d665e56ff63c088424fd4b96c1.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Демонстрации против притязаний США в отношении Гренландии проходят в субботу в столице Дании Копенгагене и втором по величине городе страны Орхусе, столичный митинг у американского посольства собрал более 800 человек, сообщает телерадиокомпания DR. "Многие разгневанные и недовольные датчане проводят сегодня демонстрации в крупнейших городах (Дании - ред.) - Орхусе и Копенгагене. Они выражают протест против того, что США продолжают оказывать давление, чтобы им позволили заполучить Гренландию", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что на столичный протест собрались примерно от 800 до 1 тысячи человек. Как следует из видео, опубликованного DR, демонстранты, собравшиеся перед американским посольством, держат национальные флаги Гренландии и Дании, небольшой транспарант с надписью "Гренландия не продается", а также другие баннеры с лозунгами. В пятницу датский телеканал TV2 сообщил, что примерно 300 человек собрались перед представительством Гренландии в датском Копенгагене, чтобы выразить поддержку гренландскому народу и выступить против США. Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html
https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
сша
дания
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/12/942781209_151:0:3607:2592_1920x0_80_0_0_687f6ef1ca5f62aa006d63f0fdf5bdaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, майк уолтц, копенгаген, джеймс дэвид вэнс
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Копенгаген, Джеймс Дэвид Вэнс
В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию

DR: в Копенгагене и Орхусе прошли акции против притязаний США на Гренландию

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Демонстрации против притязаний США в отношении Гренландии проходят в субботу в столице Дании Копенгагене и втором по величине городе страны Орхусе, столичный митинг у американского посольства собрал более 800 человек, сообщает телерадиокомпания DR.
"Многие разгневанные и недовольные датчане проводят сегодня демонстрации в крупнейших городах (Дании - ред.) - Орхусе и Копенгагене. Они выражают протест против того, что США продолжают оказывать давление, чтобы им позволили заполучить Гренландию", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что на столичный протест собрались примерно от 800 до 1 тысячи человек.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России
Вчера, 06:41
Как следует из видео, опубликованного DR, демонстранты, собравшиеся перед американским посольством, держат национальные флаги Гренландии и Дании, небольшой транспарант с надписью "Гренландия не продается", а также другие баннеры с лозунгами.
В пятницу датский телеканал TV2 сообщил, что примерно 300 человек собрались перед представительством Гренландии в датском Копенгагене, чтобы выразить поддержку гренландскому народу и выступить против США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на американской военной базе Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Вэнс заявил об интересах России и Китая в Гренландии
28 марта, 21:38
Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампМайк УолтцКопенгагенДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала