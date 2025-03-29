https://ria.ru/20250329/daniya-2008162017.html

В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию

В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию - РИА Новости, 29.03.2025

В Дании прошли демонстрации против притязаний США на Гренландию

Демонстрации против притязаний США в отношении Гренландии проходят в субботу в столице Дании Копенгагене и втором по величине городе страны Орхусе, столичный... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:27:00+03:00

2025-03-29T18:27:00+03:00

2025-03-29T18:27:00+03:00

в мире

гренландия

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дональд трамп

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копенгаген

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Демонстрации против притязаний США в отношении Гренландии проходят в субботу в столице Дании Копенгагене и втором по величине городе страны Орхусе, столичный митинг у американского посольства собрал более 800 человек, сообщает телерадиокомпания DR. "Многие разгневанные и недовольные датчане проводят сегодня демонстрации в крупнейших городах (Дании - ред.) - Орхусе и Копенгагене. Они выражают протест против того, что США продолжают оказывать давление, чтобы им позволили заполучить Гренландию", - сообщает телерадиокомпания, отмечая, что на столичный протест собрались примерно от 800 до 1 тысячи человек. Как следует из видео, опубликованного DR, демонстранты, собравшиеся перед американским посольством, держат национальные флаги Гренландии и Дании, небольшой транспарант с надписью "Гренландия не продается", а также другие баннеры с лозунгами. В пятницу датский телеканал TV2 сообщил, что примерно 300 человек собрались перед представительством Гренландии в датском Копенгагене, чтобы выразить поддержку гренландскому народу и выступить против США. Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, майк уолтц, копенгаген, джеймс дэвид вэнс