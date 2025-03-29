https://ria.ru/20250329/daniya-2008132056.html

Дания ответила на критику Вэнса по Гренландии

Дания ответила на критику Вэнса по Гренландии - РИА Новости, 29.03.2025

Дания ответила на критику Вэнса по Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:45:00+03:00

2025-03-29T14:45:00+03:00

2025-03-29T16:38:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

ларс лёкке расмуссен

дональд трамп

парламентские выборы в гренландии

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен выступил с обращением к американцам, в котором осудил критику Копенгагена вице-президентом США Джей Ди Вэнсом из-за выбранных им формулировок и предложил обсудить увеличение военного присутствия Штатов в Гренландии. Ранее Вэнс в ходе выступления на американской космической базе Питуффик упрекнул власти Дании в том, что они "не смогли обеспечить необходимые военные расходы" для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США. Он подчеркнул, что Копенгаген за последние 20 лет не смог предпринять необходимых шагов для обеспечения безопасности Гренландии. "У меня послание для наших американских друзей и всех, кто слушает (это обращение - ред.)... Разумеется, мы приветствуем критику. Но позвольте, я буду полностью откровенным. Мы не оценили тот тон, которым (эта критика - ред.) высказывается", - заявил Расмуссен в видеообращении, опубликованном в соцсети Instagram*.Министр подчеркнул, что с близкими союзниками так не разговаривают. "Мы уважаем необходимость Соединенных Штатов в увеличении военного присутствия в Гренландии... Мы - Дания и Гренландия - в высшей степени открыты к обсуждению этого с вами (американцами - ред.)... Если это то, чего вы хотите, тогда давайте обсудим это", - заявил Расмуссен. При этом министр напомнил, что между Данией и США до сих действует оборонное соглашение от 1951 года, которое позволяет Вашингтону увеличивать военное присутствие на острове. Как заметил глава МИД, в 1945 году в Гренландии находились 17 американских военных баз, однако сейчас это число сократилось до всего одной. Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе Уолтцем и Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. Позднее Вэнс сообщил, что он и его жена возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250324/danija-2006968385.html

https://ria.ru/20250324/danija-2006963709.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гренландия, сша, дания, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии