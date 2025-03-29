https://ria.ru/20250329/chislo-2008157122.html
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести - РИА Новости, 29.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести
Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:38:00+03:00
2025-03-29T17:38:00+03:00
2025-03-29T18:35:00+03:00
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил о трех пострадавших в центре Горловки при обстреле ВСУ. Позднее поступили сведения о еще двух пострадавших. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html
горловка
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло шести