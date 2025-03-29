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Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести - РИА Новости, 29.03.2025
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17:38 29.03.2025 (обновлено: 18:35 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/chislo-2008157122.html
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести - РИА Новости, 29.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести
Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:38:00+03:00
2025-03-29T18:35:00+03:00
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил о трех пострадавших в центре Горловки при обстреле ВСУ. Позднее поступили сведения о еще двух пострадавших. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ достигло шести

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 29 марта 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 29 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 29 марта 2025
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил о трех пострадавших в центре Горловки при обстреле ВСУ. Позднее поступили сведения о еще двух пострадавших.
"Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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