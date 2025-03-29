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Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести

Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести - РИА Новости, 29.03.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки достигло шести

Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:38:00+03:00

2025-03-29T17:38:00+03:00

2025-03-29T18:35:00+03:00

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей Горловки в результате обстрела в субботу украинскими войсками возросло до шести, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее Приходько сообщил о трех пострадавших в центре Горловки при обстреле ВСУ. Позднее поступили сведения о еще двух пострадавших. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести", - говорится в сообщении мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия