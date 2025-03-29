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Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году - РИА Новости, 29.03.2025
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06:19 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/bunt-2008077429.html
Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году
Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году - РИА Новости, 29.03.2025
Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году
Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области устроили массовые беспорядки из-за изъятых во время обыска сотовых телефонов и недовольства... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:19:00+03:00
2025-03-29T06:19:00+03:00
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области устроили массовые беспорядки из-за изъятых во время обыска сотовых телефонов и недовольства режимом отбывания наказания, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Инцидент произошел 25 сентября 2019 года. По данным следствия, к беспорядкам призывал осужденный 1960 года рождения, который во время бунта угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Осужденные уничтожили в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды. Причины бунта не уточнялись. По данным суда, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники изъяли средства связи, которые осужденным запрещено иметь при себе. Как следует из показаний свидетелей, речь идет о сотовых телефонах, обнаруженных в тайнике санузла. "В тот же день Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания..., решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках..., таким образом оказать воздействие на руководство ФКУ ИК-46 и добиться ослабления условий и режима отбывания наказания", - говорится в документе. В итоге бунт был подавлен. Позже Невьянский городской суд приговорил участников бунта на сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд данное решение оставил без изменения.
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происшествия
Происшествия
Названа причина бунта заключенных в свердловской колонии в 2019 году

Осужденные устроили бунт в свердловской колонии из-за изъятых телефонов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПункт наблюдения в исправительной колонии
Пункт наблюдения в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пункт наблюдения в исправительной колонии. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Восемь осужденных колонии №46 в Невьянске Свердловской области устроили массовые беспорядки из-за изъятых во время обыска сотовых телефонов и недовольства режимом отбывания наказания, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Инцидент произошел 25 сентября 2019 года. По данным следствия, к беспорядкам призывал осужденный 1960 года рождения, который во время бунта угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Осужденные уничтожили в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды. Причины бунта не уточнялись.
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По данным суда, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники изъяли средства связи, которые осужденным запрещено иметь при себе. Как следует из показаний свидетелей, речь идет о сотовых телефонах, обнаруженных в тайнике санузла.
"В тот же день Касимов, выражая недовольство ходом и результатами проводимого обыска, а также общее недовольство режимом и условиями отбывания наказания..., решил предпринять действия, направленные на дестабилизацию установленного порядка отбывания наказания, призвать других осужденных к участию в массовых беспорядках..., таким образом оказать воздействие на руководство ФКУ ИК-46 и добиться ослабления условий и режима отбывания наказания", - говорится в документе. В итоге бунт был подавлен.
Позже Невьянский городской суд приговорил участников бунта на сроки от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд данное решение оставил без изменения.
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