https://ria.ru/20250329/boets-2008070434.html

"Самим страшно": семья из ДНР два месяца прятала российского бойца от ВСУ

"Самим страшно": семья из ДНР два месяца прятала российского бойца от ВСУ - РИА Новости, 29.03.2025

"Самим страшно": семья из ДНР два месяца прятала российского бойца от ВСУ

Семья из села Новый Комар в ДНР два месяца прятала в своем подвале раненого российского бойца от украинских боевиков, историю спасения добровольца рассказал... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:03:00+03:00

2025-03-29T02:03:00+03:00

2025-03-29T02:16:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Семья из села Новый Комар в ДНР два месяца прятала в своем подвале раненого российского бойца от украинских боевиков, историю спасения добровольца рассказал телеканал RT.Сообщается, что 34-летний Артем Князев попал в дом к местным жителям после того, как получил ранение в ходе неудавшейся попытки эвакуации.По его словам, он провел на улице почти две недели, скрываясь от украинских дронов. В итоге военнослужащий решил добраться до строения, расположенного на окраине населенного пункта. Спустившись в подвал дома, российский военный увидел местных жителей — мужа и жену.По данным канала, дом принадлежал семейной паре — 60-летнему Юрию и 56-летней Наталье Алакоз. Их жилище разбомбило, и они были вынуждены укрываться в подвале, поднимаясь наверх только для ухода за домашней птицей."Мы в тот момент обедали. Вдруг открылась шторка — и послышался голос: "Есть кто?" Смотрим: боец русский с ранением ноги. Мы его покормили, конечно, а самим страшно, ведь в соседнем доме ВСУшники. Думали: а вдруг его видели? Тогда уж точно три трупа сразу будет", — пояснила Наталья.Семья укрывала и лечила раненого бойца два месяца, а время они проводили за разговорами о жизни и даже праздновали вместе Новый год.Князева эвакуировали 1 февраля 2025 года, когда в село зашли российские военные. Позже, уже находясь в госпитале, он смог связаться со своими соседями, которые к тому времени переехали в Донецк.Ранее в феврале двое российских военных спасли беженцев Богоявленки (Доброволье) от атаки украинских БПЛА во время эвакуации, об этом рассказал один из эвакуировавшихся Олег Гиманов.По его словам, операторам дронов определенно было видно, что они атакуют эвакуируемых гражданских.

https://ria.ru/20250324/kursk-2006055197.html

https://ria.ru/20250311/podvig-2004366413.html

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в мире, донецк, вооруженные силы украины