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В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк - РИА Новости, 29.03.2025
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14:41 29.03.2025 (обновлено: 14:58 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/bespilotnik-2008131702.html
В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк
В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк - РИА Новости, 29.03.2025
В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк
Первый официальный перелет беспилотного аппарата состоялся в субботу с севера Сахалина в Хабаровский край, сообщил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:41:00+03:00
2025-03-29T14:58:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Первый официальный перелет беспилотного аппарата состоялся в субботу с севера Сахалина в Хабаровский край, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков. &quot;Беспилотный авиакомплекс &quot;Аист&quot;, взлетный вес которого составляет 29,8 килограмма, за 2,5 часа преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае и совершил там успешную посадку. Полет аппарата над Татарским проливом проходил на высоте порядка 600 метров под контролем и в сопровождении операторов нашей компании в Охе и Николаевске&quot;, — рассказал собеседник агентства.По словам Третьякова, полет БПЛА приурочили к 95-летию первого пассажирского авиарейса между материком и Сахалином, который совершил легендарный советский летчик Михаил Водопьянов."Инициатива отметить юбилейную дату принадлежит губернатору региона Валерию Лимаренко, который поручил совершить по этому маршруту перелет уже современной беспилотной авиасистемой", — подчеркнул глава компании. Как он добавил, пилотируемые воздушные суда еще долго будут основой авиации, а роль беспилотников станет с каждым годом возрастать. Этому поспособствует национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в России с 1 января 2024 года по поручению президента Владимира Путина. При этом Третьяков отметил, что первый успешный перелет беспилотника между регионами показывает это на практике.
https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html
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космос - риа наука, сахалин, хабаровский край, оха, михаил водопьянов, валерий лимаренко, владимир путин, россия
Космос - РИА Наука, Сахалин, Хабаровский край, Оха, Михаил Водопьянов, Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Россия
В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк

Беспилотник "Аист" совершил первый успешный перелет с Сахалина на материк

© Дмитрий ТретьяковБеспилотный авиакомплекс "Аист" преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае
Беспилотный авиакомплекс Аист преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Дмитрий Третьяков
Беспилотный авиакомплекс "Аист" преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Первый официальный перелет беспилотного аппарата состоялся в субботу с севера Сахалина в Хабаровский край, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков.
«

"Беспилотный авиакомплекс "Аист", взлетный вес которого составляет 29,8 килограмма, за 2,5 часа преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае и совершил там успешную посадку. Полет аппарата над Татарским проливом проходил на высоте порядка 600 метров под контролем и в сопровождении операторов нашей компании в Охе и Николаевске", — рассказал собеседник агентства.

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По словам Третьякова, полет БПЛА приурочили к 95-летию первого пассажирского авиарейса между материком и Сахалином, который совершил легендарный советский летчик Михаил Водопьянов.
"Инициатива отметить юбилейную дату принадлежит губернатору региона Валерию Лимаренко, который поручил совершить по этому маршруту перелет уже современной беспилотной авиасистемой", — подчеркнул глава компании.
Как он добавил, пилотируемые воздушные суда еще долго будут основой авиации, а роль беспилотников станет с каждым годом возрастать. Этому поспособствует национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в России с 1 января 2024 года по поручению президента Владимира Путина. При этом Третьяков отметил, что первый успешный перелет беспилотника между регионами показывает это на практике.
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Космос - РИА НаукаСахалинХабаровский крайОхаМихаил ВодопьяновВалерий ЛимаренкоВладимир ПутинРоссия
 
 
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