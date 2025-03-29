В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк
Беспилотник "Аист" совершил первый успешный перелет с Сахалина на материк
© Дмитрий ТретьяковБеспилотный авиакомплекс "Аист" преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае
© Дмитрий Третьяков
Беспилотный авиакомплекс "Аист" преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Первый официальный перелет беспилотного аппарата состоялся в субботу с севера Сахалина в Хабаровский край, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков.
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"Беспилотный авиакомплекс "Аист", взлетный вес которого составляет 29,8 килограмма, за 2,5 часа преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае и совершил там успешную посадку. Полет аппарата над Татарским проливом проходил на высоте порядка 600 метров под контролем и в сопровождении операторов нашей компании в Охе и Николаевске", — рассказал собеседник агентства.
По словам Третьякова, полет БПЛА приурочили к 95-летию первого пассажирского авиарейса между материком и Сахалином, который совершил легендарный советский летчик Михаил Водопьянов.
"Инициатива отметить юбилейную дату принадлежит губернатору региона Валерию Лимаренко, который поручил совершить по этому маршруту перелет уже современной беспилотной авиасистемой", — подчеркнул глава компании.
Как он добавил, пилотируемые воздушные суда еще долго будут основой авиации, а роль беспилотников станет с каждым годом возрастать. Этому поспособствует национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в России с 1 января 2024 года по поручению президента Владимира Путина. При этом Третьяков отметил, что первый успешный перелет беспилотника между регионами показывает это на практике.