https://ria.ru/20250329/bespilotnik-2008131702.html

В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк

В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк - РИА Новости, 29.03.2025

В России состоялся первый официальный перелет БПЛА с Сахалина на материк

Первый официальный перелет беспилотного аппарата состоялся в субботу с севера Сахалина в Хабаровский край, сообщил РИА Новости генеральный директор компании... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:41:00+03:00

2025-03-29T14:41:00+03:00

2025-03-29T14:58:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар — РИА Новости. Первый официальный перелет беспилотного аппарата состоялся в субботу с севера Сахалина в Хабаровский край, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков. "Беспилотный авиакомплекс "Аист", взлетный вес которого составляет 29,8 килограмма, за 2,5 часа преодолел 162 километра от Охи на севере Сахалина до Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае и совершил там успешную посадку. Полет аппарата над Татарским проливом проходил на высоте порядка 600 метров под контролем и в сопровождении операторов нашей компании в Охе и Николаевске", — рассказал собеседник агентства.По словам Третьякова, полет БПЛА приурочили к 95-летию первого пассажирского авиарейса между материком и Сахалином, который совершил легендарный советский летчик Михаил Водопьянов."Инициатива отметить юбилейную дату принадлежит губернатору региона Валерию Лимаренко, который поручил совершить по этому маршруту перелет уже современной беспилотной авиасистемой", — подчеркнул глава компании. Как он добавил, пилотируемые воздушные суда еще долго будут основой авиации, а роль беспилотников станет с каждым годом возрастать. Этому поспособствует национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запущенный в России с 1 января 2024 года по поручению президента Владимира Путина. При этом Третьяков отметил, что первый успешный перелет беспилотника между регионами показывает это на практике.

https://ria.ru/20250321/bespilotniki-2006465693.html

https://ria.ru/20250321/putiny-2006456775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, сахалин, хабаровский край, оха, михаил водопьянов, валерий лимаренко, владимир путин, россия