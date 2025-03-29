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В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов - РИА Новости, 29.03.2025
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
Около 250 сторонников праворадикальной идеологии приняли участие в демонстрации в столице Германии, параллельно состоялось несколько контрдемонстраций, сообщает РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T19:53:00+03:00
2025-03-29T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 250 сторонников праворадикальной идеологии приняли участие в демонстрации в столице Германии, параллельно состоялось несколько контрдемонстраций, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя полиции."Праворадикальная группа "Третий путь" провела демонстрацию, в которой приняли участие примерно 250 человек, в субботу днем в (районе Берлина - ред.) Хеллерсдорф… Напротив нее, по другую сторону заграждений, стояли несколько сотен контрдемонстрантов", - говорится в статье.На демонстрацию съехались правые радикалы почти со всей Германии и даже из Дании, заявил представитель полиции. Некоторые из них демонстрировали запрещенное нацистское приветствие, несколько человек были задержаны. Нарушители порядка были и среди тех, кто вышел протестовать против правых."На данный момент мы насчитываем 20 задержаний", - подвел итоги дня представитель полиции Берлина. Его заявление размещено в официальном аккаунте службы в соцсети X.После окончания акции произошли столкновения правых радикалов с полицией. Они забрасывали правоохранителей бутылками, в результате чего пострадали двое полицейских.В прошлую субботу аналогичные демонстрации и протесты против них прошли сразу в нескольких городах Германии, включая Берлин, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Мюнхен, Нюрнберг и Шверин.
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в мире, германия, берлин (город), дания
В мире, Германия, Берлин (город), Дания
В Берлине прошла демонстрация правых радикалов
DPA: в Берлине около 250 правых радикалов приняли участие в демонстрации