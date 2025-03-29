Рейтинг@Mail.ru
Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 29.03.2025 (обновлено: 12:12 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/batiskaf-2008104735.html
Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте
Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте - РИА Новости, 29.03.2025
Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте
Двое россиян остаются в больницах египетского курорта Хургада после крушения прогулочного батискафа в Красном море, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:03:00+03:00
2025-03-29T12:12:00+03:00
хургада
египет
россия
крушение батискафа в хургаде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007739702_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_aea8463e018349c9144209e5e79cd093.jpg
ХУРГАДА, 29 мар - РИА Новости. Двое россиян остаются в больницах египетского курорта Хургада после крушения прогулочного батискафа в Красном море, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде."По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них - взрослый", - заявили в генконсульстве, отметив, что остальные уже покинули лечебные заведения Хургады.В генконсульстве добавили, что пострадавшие находятся в двух больницах Хургады.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян.
https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html
https://ria.ru/20250328/vrachi-2007984373.html
хургада
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007739702_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_d58a51789ab84e136f987afdd067a89d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хургада, египет, россия, крушение батискафа в хургаде, в мире
Хургада, Египет, Россия, Крушение батискафа в Хургаде, В мире
Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте

Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа у побережья Хургады

© РИА НовостиМесто крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Место крушения прогулочного батискафа у берегов Египта
Читать ria.ru в
Дзен
ХУРГАДА, 29 мар - РИА Новости. Двое россиян остаются в больницах египетского курорта Хургада после крушения прогулочного батискафа в Красном море, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.
"По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них - взрослый", - заявили в генконсульстве, отметив, что остальные уже покинули лечебные заведения Хургады.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Опасные батискафы: появились новые подробности катастрофы в Египте
08:00
В генконсульстве добавили, что пострадавшие находятся в двух больницах Хургады.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян.
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа
Вчера, 16:36
 
ХургадаЕгипетРоссияКрушение батискафа в ХургадеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала