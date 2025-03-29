https://ria.ru/20250329/batiskaf-2008104735.html

Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте

Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте - РИА Новости, 29.03.2025

Двое россиян остаются в больницах после крушения батискафа в Египте

Двое россиян остаются в больницах египетского курорта Хургада после крушения прогулочного батискафа в Красном море, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:03:00+03:00

2025-03-29T12:03:00+03:00

2025-03-29T12:12:00+03:00

хургада

египет

россия

крушение батискафа в хургаде

в мире

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ХУРГАДА, 29 мар - РИА Новости. Двое россиян остаются в больницах египетского курорта Хургада после крушения прогулочного батискафа в Красном море, остальные выписаны, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде."По состоянию на сегодняшнее утро в больницах остаются два человека, один из них - взрослый", - заявили в генконсульстве, отметив, что остальные уже покинули лечебные заведения Хургады.В генконсульстве добавили, что пострадавшие находятся в двух больницах Хургады.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян.

https://ria.ru/20250329/egipet-2008043105.html

https://ria.ru/20250328/vrachi-2007984373.html

хургада

египет

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

хургада, египет, россия, крушение батискафа в хургаде, в мире