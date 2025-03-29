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Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке - РИА Новости, 29.03.2025
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Туризм
 
17:50 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/bangkok-2008158782.html
Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке
Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке - РИА Новости, 29.03.2025
Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке
В момент землетрясения в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу, все были напуганы, с небоскребов лилась вода, на некоторых ломались стеклянные... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T17:50:00+03:00
2025-03-29T17:50:00+03:00
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ИРКУТСК, 29 мар - РИА Новости. В момент землетрясения в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу, все были напуганы, с небоскребов лилась вода, на некоторых ломались стеклянные конструкции, сообщили РИА Новости туристы, прибывшие в субботу из столицы Таиланда в Иркутск. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Из Таиланда в Иркутск в субботу вернулись туристы, часть из которых в момент землетрясения находилась в Бангкоке. Иркутяне Надежда и Анатолий Михайловы встречали в аэропорту рейс 6308 авиакомпании S7. На нем домой возвращались дочери Елена, Татьяна и правнук Анатолий, которые ездили в Таиланд на отдых. Надежда Михайлова рассказала, что в среду дети приехали из Паттайи в Бангкок, чтобы посмотреть город. Там остановились в отеле. Про землетрясение старшие члены семьи узнали из новостей. Очень волновались, потому что дозвониться удалось не сразу. Дочери рассказали, что толчок особенно сильно ощущался в отеле, где в момент землетрясения находился внук. "Мы ехали на такси по мосту. В момент землетрясения просто мост качало. Мы даже не поняли, думали это ветер… Раза два-три качнуло. Потом водителю жена позвонила и сказала, что было землетрясение. Мы позвонили внуку, он сказал, что землетрясение, всех вывели на улицу и они стояли на улице, ждали. В отелях ощущалось. С больших отелей вода лилась. Мы на пятом (этаже) были, а вот рядом здание, там, наверное, этажей 60-70 на самом верхнем стеклянная конструкция сломалась", - рассказали РИА Новости очевидцы землетрясения Елена и Татьяна. По словам мальчика, люди, которые находились в отелях, были очень напуганы. Сам он в страхе выскочил на улицу в трусах и футболке, помнит, что в момент землетрясения в здании рухнул лифт, все спускались по лестнице. Большая часть туристов, прилетевших в субботу рейсом из Бангкока в Иркутск, во время землетрясения находилась в Паттайе. По их словам, в этом курортном городе все было спокойно. Те, кто в момент подземного толчка находился в аэропорту Бангкока рассказали, что аэровокзал не работал минут 20-30, затем заработал в штатном режиме и больше не закрывался.
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новости - туризм, бангкок, таиланд, иркутск, s7 airlines, землетрясение в мьянме и таиланде
Туризм, Новости - Туризм, Бангкок, Таиланд, Иркутск, S7 Airlines, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке

В момент землетрясения в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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ИРКУТСК, 29 мар - РИА Новости. В момент землетрясения в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу, все были напуганы, с небоскребов лилась вода, на некоторых ломались стеклянные конструкции, сообщили РИА Новости туристы, прибывшие в субботу из столицы Таиланда в Иркутск.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Из Таиланда в Иркутск в субботу вернулись туристы, часть из которых в момент землетрясения находилась в Бангкоке. Иркутяне Надежда и Анатолий Михайловы встречали в аэропорту рейс 6308 авиакомпании S7. На нем домой возвращались дочери Елена, Татьяна и правнук Анатолий, которые ездили в Таиланд на отдых.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Мьянме произошло повторное землетрясение
Вчера, 12:45
Надежда Михайлова рассказала, что в среду дети приехали из Паттайи в Бангкок, чтобы посмотреть город. Там остановились в отеле. Про землетрясение старшие члены семьи узнали из новостей. Очень волновались, потому что дозвониться удалось не сразу. Дочери рассказали, что толчок особенно сильно ощущался в отеле, где в момент землетрясения находился внук.
«
"Мы ехали на такси по мосту. В момент землетрясения просто мост качало. Мы даже не поняли, думали это ветер… Раза два-три качнуло. Потом водителю жена позвонила и сказала, что было землетрясение. Мы позвонили внуку, он сказал, что землетрясение, всех вывели на улицу и они стояли на улице, ждали. В отелях ощущалось. С больших отелей вода лилась. Мы на пятом (этаже) были, а вот рядом здание, там, наверное, этажей 60-70 на самом верхнем стеклянная конструкция сломалась", - рассказали РИА Новости очевидцы землетрясения Елена и Татьяна.
По словам мальчика, люди, которые находились в отелях, были очень напуганы. Сам он в страхе выскочил на улицу в трусах и футболке, помнит, что в момент землетрясения в здании рухнул лифт, все спускались по лестнице.
Большая часть туристов, прилетевших в субботу рейсом из Бангкока в Иркутск, во время землетрясения находилась в Паттайе. По их словам, в этом курортном городе все было спокойно. Те, кто в момент подземного толчка находился в аэропорту Бангкока рассказали, что аэровокзал не работал минут 20-30, затем заработал в штатном режиме и больше не закрывался.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
ТуризмНовости - ТуризмБангкокТаиландИркутскS7 AirlinesЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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