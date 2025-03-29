https://ria.ru/20250329/bangkok-2008158782.html

Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке

Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке - РИА Новости, 29.03.2025

Очевидцы рассказали о землетрясении в Бангкоке

В момент землетрясения в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу, все были напуганы, с небоскребов лилась вода, на некоторых ломались стеклянные... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:50:00+03:00

2025-03-29T17:50:00+03:00

2025-03-29T17:50:00+03:00

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ИРКУТСК, 29 мар - РИА Новости. В момент землетрясения в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу, все были напуганы, с небоскребов лилась вода, на некоторых ломались стеклянные конструкции, сообщили РИА Новости туристы, прибывшие в субботу из столицы Таиланда в Иркутск. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Из Таиланда в Иркутск в субботу вернулись туристы, часть из которых в момент землетрясения находилась в Бангкоке. Иркутяне Надежда и Анатолий Михайловы встречали в аэропорту рейс 6308 авиакомпании S7. На нем домой возвращались дочери Елена, Татьяна и правнук Анатолий, которые ездили в Таиланд на отдых. Надежда Михайлова рассказала, что в среду дети приехали из Паттайи в Бангкок, чтобы посмотреть город. Там остановились в отеле. Про землетрясение старшие члены семьи узнали из новостей. Очень волновались, потому что дозвониться удалось не сразу. Дочери рассказали, что толчок особенно сильно ощущался в отеле, где в момент землетрясения находился внук. "Мы ехали на такси по мосту. В момент землетрясения просто мост качало. Мы даже не поняли, думали это ветер… Раза два-три качнуло. Потом водителю жена позвонила и сказала, что было землетрясение. Мы позвонили внуку, он сказал, что землетрясение, всех вывели на улицу и они стояли на улице, ждали. В отелях ощущалось. С больших отелей вода лилась. Мы на пятом (этаже) были, а вот рядом здание, там, наверное, этажей 60-70 на самом верхнем стеклянная конструкция сломалась", - рассказали РИА Новости очевидцы землетрясения Елена и Татьяна. По словам мальчика, люди, которые находились в отелях, были очень напуганы. Сам он в страхе выскочил на улицу в трусах и футболке, помнит, что в момент землетрясения в здании рухнул лифт, все спускались по лестнице. Большая часть туристов, прилетевших в субботу рейсом из Бангкока в Иркутск, во время землетрясения находилась в Паттайе. По их словам, в этом курортном городе все было спокойно. Те, кто в момент подземного толчка находился в аэропорту Бангкока рассказали, что аэровокзал не работал минут 20-30, затем заработал в штатном режиме и больше не закрывался.

https://ria.ru/20250329/myanma-2008108959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, бангкок, таиланд, иркутск, s7 airlines, землетрясение в мьянме и таиланде