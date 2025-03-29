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Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей - РИА Новости, 29.03.2025
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14:41 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008131558.html
Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей
Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей - РИА Новости, 29.03.2025
Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей
После решения энергетических вопросов Сьерра-Леоне была бы рада построить у себя заводы по сборке российских автомобилей, заявил РИА Новости посол этой... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T14:41:00+03:00
2025-03-29T14:41:00+03:00
сьерра-леоне
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
авто
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. После решения энергетических вопросов Сьерра-Леоне была бы рада построить у себя заводы по сборке российских автомобилей, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места. Определенно есть разговоры в этом направлении. Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. Он добавил, что ему уже поступали пожелания от частных лиц о том, чтобы открыть цех по сборке УАЗ "Патриот".
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сьерра-леоне
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сьерра-леоне, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, авто
Сьерра-Леоне, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот, Авто
Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей

Посол Йонгаво: Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских авто

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСборка автомобилей
Сборка автомобилей - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. После решения энергетических вопросов Сьерра-Леоне была бы рада построить у себя заводы по сборке российских автомобилей, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места. Определенно есть разговоры в этом направлении. Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
Он добавил, что ему уже поступали пожелания от частных лиц о том, чтобы открыть цех по сборке УАЗ "Патриот".
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Сьерра-ЛеонеРоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ПатриотАвто
 
 
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