https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008131558.html

Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей

Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей - РИА Новости, 29.03.2025

Сьерра-Леоне готова построить заводы по сборке российских автомобилей

После решения энергетических вопросов Сьерра-Леоне была бы рада построить у себя заводы по сборке российских автомобилей, заявил РИА Новости посол этой... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T14:41:00+03:00

2025-03-29T14:41:00+03:00

2025-03-29T14:41:00+03:00

сьерра-леоне

россия

ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

авто

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. После решения энергетических вопросов Сьерра-Леоне была бы рада построить у себя заводы по сборке российских автомобилей, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда все остальное просто встанет на свои места. Определенно есть разговоры в этом направлении. Если есть какие-либо российские компании, желающие собирать что-либо в Сьерра-Леоне: сборочные заводы в Сьерра-Леоне будут более чем приветствоваться, и как посол буду готов содействовать этому", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. Он добавил, что ему уже поступали пожелания от частных лиц о том, чтобы открыть цех по сборке УАЗ "Патриот".

https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html

сьерра-леоне

россия

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Варвара Скокшина

сьерра-леоне, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, авто