https://ria.ru/20250329/avtomobili-2008080132.html

Названы марки автомобилей, которые чаще других отзывали в России

Названы марки автомобилей, которые чаще других отзывали в России - РИА Новости, 29.03.2025

Названы марки автомобилей, которые чаще других отзывали в России

Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T07:21:00+03:00

2025-03-29T07:21:00+03:00

2025-03-29T07:21:00+03:00

экономика

россия

volkswagen group

lexus

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Росстандарта. По данным агентства, с начала 2022 года по 28 марта этого года в России были проведены 53 отзывные кампании, в которых приняли участие 714,4 тысячи автомобилей 29 автомобильных марок. В первой тройке по количеству отозванных машин оказались корейская Kia (140 848 штук), немецкий Volkswagen (99 822 штуки) и японская Toyota (88 627 штук, в том числе Lexus), их доля от общего количества автомобилей составила 46%. В первую пятерку также вошли китайский Haval (87,2 тысячи штук) и отечественная Lada (80,1 тысячи штук). Следом идут немецкие Mercedes-Benz (51,6 тысячи штук) и BMW (42,8 тысячи штук), а также принадлежащая Volkswagen Group Skoda (33,6 тысячи штук). Среди причин, по которым отзывались машины, указываются неисправность программного обеспечения, возможные неисправности некоторых систем безопасности, неисправность топливной системы, отсутствие устройства вызова экстренных служб.

https://ria.ru/20250312/avtomobili-2004115156.html

https://ria.ru/20250316/avtomobili-1766268443.html

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экономика, россия, volkswagen group, lexus, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)