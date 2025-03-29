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Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.03.2025
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении
Артиллеристы мотострелкового соединения Вооруженных сил России уничтожили на Запорожском направлении тяжелый БПЛА ВСУ "Баба Яга" вместе с расчётом в момент... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:08:00+03:00
2025-03-29T05:08:00+03:00
2025-03-29T05:58:00+03:00
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ТОКМАК, 29 мар - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения Вооруженных сил России уничтожили на Запорожском направлении тяжелый БПЛА ВСУ "Баба Яга" вместе с расчётом в момент взлёта, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Урал". "Сработали чётко. Артразведка засекла движение на позиции противника в районе Малой Токмачки (населенный пункт в Запорожской области в районе линии боевого соприкосновения - ред.). Прошла корректировка от наводчиков, получили координаты и с первого снаряда попали в место, откуда взлетела "Баба Яга". БПЛА уничтожен, расчет, вероятно, тоже", - рассказал "Урал".
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении
Боец Урал: артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Запорожском направлении