Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 29.03.2025 (обновлено: 05:58 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/artilleristy-2008075711.html
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении - РИА Новости, 29.03.2025
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении
Артиллеристы мотострелкового соединения Вооруженных сил России уничтожили на Запорожском направлении тяжелый БПЛА ВСУ "Баба Яга" вместе с расчётом в момент... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:08:00+03:00
2025-03-29T05:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e4b3480e62d2070a26b3a2ad29e0084.jpg
ТОКМАК, 29 мар - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения Вооруженных сил России уничтожили на Запорожском направлении тяжелый БПЛА ВСУ "Баба Яга" вместе с расчётом в момент взлёта, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Урал". "Сработали чётко. Артразведка засекла движение на позиции противника в районе Малой Токмачки (населенный пункт в Запорожской области в районе линии боевого соприкосновения - ред.). Прошла корректировка от наводчиков, получили координаты и с первого снаряда попали в место, откуда взлетела "Баба Яга". БПЛА уничтожен, расчет, вероятно, тоже", - рассказал "Урал".
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075429.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_41fd8e029df0a379289035513baa45f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили БПЛА вместе с расчетом на Запорожском направлении

Боец Урал: артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКМАК, 29 мар - РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового соединения Вооруженных сил России уничтожили на Запорожском направлении тяжелый БПЛА ВСУ "Баба Яга" вместе с расчётом в момент взлёта, рассказал РИА Новости командир батареи с позывным "Урал".
"Сработали чётко. Артразведка засекла движение на позиции противника в районе Малой Токмачки (населенный пункт в Запорожской области в районе линии боевого соприкосновения - ред.). Прошла корректировка от наводчиков, получили координаты и с первого снаряда попали в место, откуда взлетела "Баба Яга". БПЛА уничтожен, расчет, вероятно, тоже", - рассказал "Урал".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала