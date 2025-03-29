https://ria.ru/20250329/arsenal-2008094961.html

В курском Гуево захватили арсенал шведско-британских гранатометов

В курском Гуево захватили арсенал шведско-британских гранатометов - РИА Новости, 29.03.2025

В курском Гуево захватили арсенал шведско-британских гранатометов

Арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW захвачен в Гуево Курской области штурмовиками 22-го мотострелкового полка ВС РФ,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:43:00+03:00

2025-03-29T10:43:00+03:00

2025-03-29T11:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

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КУРСК, 29 мар - РИА Новости. Арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW захвачен в Гуево Курской области штурмовиками 22-го мотострелкового полка ВС РФ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Штурмовиками 22-го мотострелкового полка на отбитых у ВСУ под Гуево позициях захвачен значительный арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW", - сообщил РИА Новости российский офицер. Снятое мотострелками "Севера" видео, запечатлевшее захваченные гранатометы и отбитые украинские позиции, передано в распоряжение РИА Новости. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Глава государства 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250329/kontrataki-2008094510.html

https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html

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курская область

суджа

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Арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW, захваченный в Курской области Арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW захвачен на позициях ВСУ в Гуево Курской области штурмовиками 22-го мотострелкового полка, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" 2025-03-29T10:43 true PT0M16S

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Варвара Скокшина

россия, курская область, суджа, дмитрий медведев, владимир путин