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Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт - РИА Новости, 29.03.2025
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23:05 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/arndt-2008185350.html
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт - РИА Новости, 29.03.2025
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт
Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood РИА Новости, 29.03.2025
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter. "Дэнис Арндт... скончался. Ему было 86 лет", - говорится в публикации. Отмечается, что актер скончался у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон. Арндт также снялся в ряде других фильмов и телесериалов, в частности, "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей", "Снайпер 3", а также в "Коломбо" и "Сверхъестественном".
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Орегон, США, В мире
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт

Актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет

© AP Photo / Evan AgostiniАктер Денис Арндт
Актер Денис Арндт - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Актер Денис Арндт. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.
"Дэнис Арндт... скончался. Ему было 86 лет", - говорится в публикации.
Отмечается, что актер скончался у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон.
Арндт также снялся в ряде других фильмов и телесериалов, в частности, "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей", "Снайпер 3", а также в "Коломбо" и "Сверхъестественном".
 
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