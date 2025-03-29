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Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт - РИА Новости, 29.03.2025
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт
Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:05:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter. "Дэнис Арндт... скончался. Ему было 86 лет", - говорится в публикации. Отмечается, что актер скончался у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон. Арндт также снялся в ряде других фильмов и телесериалов, в частности, "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей", "Снайпер 3", а также в "Коломбо" и "Сверхъестественном".
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орегон, сша, в мире
Умер актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт
Актер из "Основного инстинкта" Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался в возрасте 86 лет, сообщает журнал Hollywood Reporter.
"Дэнис Арндт... скончался. Ему было 86 лет", - говорится в публикации.
Отмечается, что актер скончался у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон
.
Арндт также снялся в ряде других фильмов и телесериалов, в частности, "S.W.A.T.: Спецназ города ангелов", "Анаконда 2: Охота за проклятой орхидеей", "Снайпер 3", а также в "Коломбо" и "Сверхъестественном".