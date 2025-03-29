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В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках - РИА Новости, 29.03.2025
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23:44 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/arest-2008188710.html
В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках
В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках - РИА Новости, 29.03.2025
В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках
Полиция Израиля в субботу вечером арестовала двух активистов за участие в беспорядках в Тель-Авиве, которые произошли после еженедельного митинга в поддержку... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:44:00+03:00
2025-03-29T23:44:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в субботу вечером арестовала двух активистов за участие в беспорядках в Тель-Авиве, которые произошли после еженедельного митинга в поддержку заложников в секторе Газа, сообщила пресс-служба полиции. "Сегодня вечером израильская полиция задействовала крупные силы для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в рамках протестов в Тель-Авиве... Двое протестующих арестованы за нарушение общественного порядка и нападение на женщину-полицейского", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, после окончания согласованной с властями акции протеста большинство активистов разошлись по домам, однако часть демонстрантов начали шествие, вступив в столкновения с находившимися на месте сотрудниками полиции. "Полиция объявила (дальнейший - ред.) протест незаконным, однако демонстранты продолжали нарушать порядок и пытались перекрыть движение транспорта", - добавили в пресс-службе. Ранее в субботу в Тель-Авиве прошли еженедельные акции протеста против правительства, а также в поддержку заложников, которые до сих удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Демонстранты на подобных митингах традиционно требуют немедленного заключения сделки по освобождению всех оставшихся в Газе заложников, включая возвращение тел погибших.
https://ria.ru/20250329/izrail-2008173090.html
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в мире, тель-авив, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Тель-Авив, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках

Полиция в Тель-Авиве арестовала двух активистов за участие в беспорядках

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в субботу вечером арестовала двух активистов за участие в беспорядках в Тель-Авиве, которые произошли после еженедельного митинга в поддержку заложников в секторе Газа, сообщила пресс-служба полиции.
"Сегодня вечером израильская полиция задействовала крупные силы для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в рамках протестов в Тель-Авиве... Двое протестующих арестованы за нарушение общественного порядка и нападение на женщину-полицейского", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, после окончания согласованной с властями акции протеста большинство активистов разошлись по домам, однако часть демонстрантов начали шествие, вступив в столкновения с находившимися на месте сотрудниками полиции.
"Полиция объявила (дальнейший - ред.) протест незаконным, однако демонстранты продолжали нарушать порядок и пытались перекрыть движение транспорта", - добавили в пресс-службе.
Ранее в субботу в Тель-Авиве прошли еженедельные акции протеста против правительства, а также в поддержку заложников, которые до сих удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Демонстранты на подобных митингах традиционно требуют немедленного заключения сделки по освобождению всех оставшихся в Газе заложников, включая возвращение тел погибших.
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В миреТель-АвивИзраильХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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