https://ria.ru/20250329/arest-2008188710.html

В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках

В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках - РИА Новости, 29.03.2025

В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках

Полиция Израиля в субботу вечером арестовала двух активистов за участие в беспорядках в Тель-Авиве, которые произошли после еженедельного митинга в поддержку... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:44:00+03:00

2025-03-29T23:44:00+03:00

2025-03-29T23:44:00+03:00

в мире

тель-авив

израиль

хамас

палестина

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в субботу вечером арестовала двух активистов за участие в беспорядках в Тель-Авиве, которые произошли после еженедельного митинга в поддержку заложников в секторе Газа, сообщила пресс-служба полиции. "Сегодня вечером израильская полиция задействовала крупные силы для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в рамках протестов в Тель-Авиве... Двое протестующих арестованы за нарушение общественного порядка и нападение на женщину-полицейского", - говорится в сообщении. По данным правоохранителей, после окончания согласованной с властями акции протеста большинство активистов разошлись по домам, однако часть демонстрантов начали шествие, вступив в столкновения с находившимися на месте сотрудниками полиции. "Полиция объявила (дальнейший - ред.) протест незаконным, однако демонстранты продолжали нарушать порядок и пытались перекрыть движение транспорта", - добавили в пресс-службе. Ранее в субботу в Тель-Авиве прошли еженедельные акции протеста против правительства, а также в поддержку заложников, которые до сих удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Демонстранты на подобных митингах традиционно требуют немедленного заключения сделки по освобождению всех оставшихся в Газе заложников, включая возвращение тел погибших.

https://ria.ru/20250329/izrail-2008173090.html

https://ria.ru/20250328/izrail-2007985826.html

тель-авив

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, израиль, хамас, палестина, сектор газа