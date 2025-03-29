В Тель-Авиве арестовали активистов за участие в беспорядках
Полиция в Тель-Авиве арестовала двух активистов за участие в беспорядках
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в субботу вечером арестовала двух активистов за участие в беспорядках в Тель-Авиве, которые произошли после еженедельного митинга в поддержку заложников в секторе Газа, сообщила пресс-служба полиции.
"Сегодня вечером израильская полиция задействовала крупные силы для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка в рамках протестов в Тель-Авиве... Двое протестующих арестованы за нарушение общественного порядка и нападение на женщину-полицейского", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, после окончания согласованной с властями акции протеста большинство активистов разошлись по домам, однако часть демонстрантов начали шествие, вступив в столкновения с находившимися на месте сотрудниками полиции.
"Полиция объявила (дальнейший - ред.) протест незаконным, однако демонстранты продолжали нарушать порядок и пытались перекрыть движение транспорта", - добавили в пресс-службе.
Ранее в субботу в Тель-Авиве прошли еженедельные акции протеста против правительства, а также в поддержку заложников, которые до сих удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Демонстранты на подобных митингах традиционно требуют немедленного заключения сделки по освобождению всех оставшихся в Газе заложников, включая возвращение тел погибших.