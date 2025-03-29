На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута
Оперштаб: на пляжах в Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Мониторинговые группы уже второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном штабе региона.
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"На побережье Анапы 29 марта новых выбросов мазута не обнаружено", - говорится в сообщении.
В пятницу краевые власти также отметили отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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10 февраля, 16:35