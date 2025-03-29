https://ria.ru/20250329/aisty-2008076591.html

В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты

В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты - РИА Новости, 29.03.2025

В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты

Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T05:52:00+03:00

2025-03-29T05:52:00+03:00

2025-03-29T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

суджа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008076456_0:0:1272:715_1920x0_80_0_0_8c69b31571b953c445fa977d14c17ac6.png

ПОГРЕБКИ (Курская область), 29 мар - РИА Новости. Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в поселке Погребки Суджанского района. На столбе возле одного из уничтоженных артиллерийскими ударами ВСУ домов местных жителей аист устроил гнездо и сидел там. Поселок Погребки Суджанского района Курской области находился под оккупацией ВСУ с 13 августа 2024 года. В населенный пункт вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ. За время оккупации поселка поступали сведения об издевательствах над мирными жителями. Как рассказывали РИА Новости в конце февраля военнослужащие группировки войск "Север", при освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008073546.html

суджанский район

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, суджа