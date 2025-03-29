https://ria.ru/20250329/aisty-2008076591.html
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты - РИА Новости, 29.03.2025
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты
Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:52:00+03:00
2025-03-29T05:52:00+03:00
2025-03-29T13:13:00+03:00
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ПОГРЕБКИ (Курская область), 29 мар - РИА Новости. Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в поселке Погребки Суджанского района. На столбе возле одного из уничтоженных артиллерийскими ударами ВСУ домов местных жителей аист устроил гнездо и сидел там. Поселок Погребки Суджанского района Курской области находился под оккупацией ВСУ с 13 августа 2024 года. В населенный пункт вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ. За время оккупации поселка поступали сведения об издевательствах над мирными жителями. Как рассказывали РИА Новости в конце февраля военнослужащие группировки войск "Север", при освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Суджа
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты
В села под Суджей после их освобождения от ВСУ возвращаются аисты
ПОГРЕБКИ (Курская область), 29 мар - РИА Новости. Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в поселке Погребки Суджанского района.
На столбе возле одного из уничтоженных артиллерийскими ударами ВСУ домов местных жителей аист устроил гнездо и сидел там.
Поселок Погребки Суджанского района Курской области находился под оккупацией ВСУ с 13 августа 2024 года. В населенный пункт вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ. За время оккупации поселка поступали сведения об издевательствах над мирными жителями.
Как рассказывали РИА Новости в конце февраля военнослужащие группировки войск "Север", при освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.