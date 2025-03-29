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В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:52 29.03.2025 (обновлено: 13:13 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/aisty-2008076591.html
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты - РИА Новости, 29.03.2025
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты
Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T05:52:00+03:00
2025-03-29T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
суджа
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ПОГРЕБКИ (Курская область), 29 мар - РИА Новости. Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в поселке Погребки Суджанского района. На столбе возле одного из уничтоженных артиллерийскими ударами ВСУ домов местных жителей аист устроил гнездо и сидел там. Поселок Погребки Суджанского района Курской области находился под оккупацией ВСУ с 13 августа 2024 года. В населенный пункт вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ. За время оккупации поселка поступали сведения об издевательствах над мирными жителями. Как рассказывали РИА Новости в конце февраля военнослужащие группировки войск "Север", при освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008073546.html
суджанский район
курская область
суджа
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Суджа
В селах под Суджей после освобождения возвращаются аисты

В села под Суджей после их освобождения от ВСУ возвращаются аисты

© РИА НовостиАисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ
Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости
Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ
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Дзен
ПОГРЕБКИ (Курская область), 29 мар - РИА Новости. Аисты возвращаются в села Суджанского района Курской области, которые были освобождены после их оккупации силами ВСУ, передает корреспондент РИА Новости, побывавший в поселке Погребки Суджанского района.
На столбе возле одного из уничтоженных артиллерийскими ударами ВСУ домов местных жителей аист устроил гнездо и сидел там.
Поселок Погребки Суджанского района Курской области находился под оккупацией ВСУ с 13 августа 2024 года. В населенный пункт вошли части 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой (ОДШБр) ВСУ. За время оккупации поселка поступали сведения об издевательствах над мирными жителями.
Как рассказывали РИА Новости в конце февраля военнослужащие группировки войск "Север", при освобождении села Погребки и деревни Орловка в Суджанском районе Курской области бойцы РФ вытеснили элитные десантно-штурмовые подразделения ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
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