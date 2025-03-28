https://ria.ru/20250328/zhurnalisty-2008031496.html

В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР

В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025

В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен убийством шести мирных жителей, в том числе трех российских журналистов, в результате удара... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:12:00+03:00

2025-03-28T19:12:00+03:00

2025-03-28T19:12:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 28 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен убийством шести мирных жителей, в том числе трех российских журналистов, в результате удара украинской армии в ЛНР, заявил он в ходе выступления перед Советом ООН по правам человека. "Я встревожен растущим использованием обеими сторонами конфликта БПЛА малой дальности. С декабря эти новые устройства убили и ранили больше мирных жителей, чем любое другое оружие. Я также обеспокоен убийствами мирных жителей... Сообщается, что ранее на этой неделе в результате украинского ракетного удара в Луганской области погибли шесть человек, в том числе три журналиста", - сказал он. Тюрк добавил, что, по данным УВКПЧ, число гражданских лиц, погибших в результате конфликта на Украине за первые три месяца 2025 года, увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2022 года группы УВКПЧ смогли проверить, что в целом убито более 12 700 мирных жителей и более 30 тысяч получили ранения. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.

https://ria.ru/20250327/yunesko-2007814663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, луганская область, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины