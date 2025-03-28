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В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zhurnalisty-2008031496.html
В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР
В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 28.03.2025
В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен убийством шести мирных жителей, в том числе трех российских журналистов, в результате удара... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:12:00+03:00
2025-03-28T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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луганская область
дмитрий песков
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ЖЕНЕВА, 28 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен убийством шести мирных жителей, в том числе трех российских журналистов, в результате удара украинской армии в ЛНР, заявил он в ходе выступления перед Советом ООН по правам человека. "Я встревожен растущим использованием обеими сторонами конфликта БПЛА малой дальности. С декабря эти новые устройства убили и ранили больше мирных жителей, чем любое другое оружие. Я также обеспокоен убийствами мирных жителей... Сообщается, что ранее на этой неделе в результате украинского ракетного удара в Луганской области погибли шесть человек, в том числе три журналиста", - сказал он. Тюрк добавил, что, по данным УВКПЧ, число гражданских лиц, погибших в результате конфликта на Украине за первые три месяца 2025 года, увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 2022 года группы УВКПЧ смогли проверить, что в целом убито более 12 700 мирных жителей и более 30 тысяч получили ранения. Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
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в мире, луганская народная республика, россия, луганская область, дмитрий песков, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Луганская область, Дмитрий Песков, ООН, Вооруженные силы Украины
В ООН заявили, что обеспокоены убийством российских журналистов в ЛНР

Глава УВКПЧ ООН Тюрк обеспокоен убийствами ВСУ российских журналистов в ЛНР

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 мар - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен убийством шести мирных жителей, в том числе трех российских журналистов, в результате удара украинской армии в ЛНР, заявил он в ходе выступления перед Советом ООН по правам человека.
«
"Я встревожен растущим использованием обеими сторонами конфликта БПЛА малой дальности. С декабря эти новые устройства убили и ранили больше мирных жителей, чем любое другое оружие. Я также обеспокоен убийствами мирных жителей... Сообщается, что ранее на этой неделе в результате украинского ракетного удара в Луганской области погибли шесть человек, в том числе три журналиста", - сказал он.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Глава ЮНЕСКО осудила убийства российских журналистов в ЛНР
27 марта, 22:46
Тюрк добавил, что, по данным УВКПЧ, число гражданских лиц, погибших в результате конфликта на Украине за первые три месяца 2025 года, увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С 2022 года группы УВКПЧ смогли проверить, что в целом убито более 12 700 мирных жителей и более 30 тысяч получили ранения.
Оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак погибли 24 марта результате прицельного удара ВСУ ракетами HIMARS по гражданской машине с журналистами в поселке Михайловка в ЛНР. СК РФ возбудил уголовное дело, в том числе по статье "Убийство" и "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим продолжает злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия, по ним велся прицельный огонь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛуганская областьДмитрий ПесковООНВооруженные силы Украины
 
 
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