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Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП - РИА Новости, 28.03.2025
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18:19 28.03.2025 (обновлено: 19:02 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zhurnalistka-2008021766.html
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП - РИА Новости, 28.03.2025
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП
Журналистку Radio France International Анастасию Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе этого... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:19:00+03:00
2025-03-28T19:02:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
рязань
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Журналистку Radio France International Анастасию Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе этого года, свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости. "Седухина 23 января 2025 года в помещении фонда "Рука помощи", не имея аккредитации в качестве журналиста иностранного средства массовой информации, интервьюировала волонтеров и председателя фонда, используя микрофон, маркированный наименованием радиостанции "Радио Франс", являющейся французской радиостанцией, осуществляющей вещание на французском языке, чем нарушила ст.48, 55 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", - говорится в документе.Журналистка признана виновной в совершении правонарушения, ей назначено административное наказание в виде предупреждения.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, рязань
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия, Рязань
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП

Журналистку Radio France привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД

© Fotolia / wellphotoЖурналисты
Журналисты - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Fotolia / wellphoto
Журналисты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Журналистку Radio France International Анастасию Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе этого года, свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости.
"Седухина 23 января 2025 года в помещении фонда "Рука помощи", не имея аккредитации в качестве журналиста иностранного средства массовой информации, интервьюировала волонтеров и председателя фонда, используя микрофон, маркированный наименованием радиостанции "Радио Франс", являющейся французской радиостанцией, осуществляющей вещание на французском языке, чем нарушила ст.48, 55 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", - говорится в документе.
Журналистка признана виновной в совершении правонарушения, ей назначено административное наказание в виде предупреждения.
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