https://ria.ru/20250328/zhurnalistka-2008021766.html
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП - РИА Новости, 28.03.2025
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП
Журналистку Radio France International Анастасию Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе этого... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:19:00+03:00
2025-03-28T18:19:00+03:00
2025-03-28T19:02:00+03:00
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
происшествия
рязань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100425/54/1004255499_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3343113e92e7d480dc46ee01654cf928.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Журналистку Radio France International Анастасию Седухину привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД РФ во время поездки в Рязань в январе этого года, свидетельствуют судебные документы в распоряжении РИА Новости. "Седухина 23 января 2025 года в помещении фонда "Рука помощи", не имея аккредитации в качестве журналиста иностранного средства массовой информации, интервьюировала волонтеров и председателя фонда, используя микрофон, маркированный наименованием радиостанции "Радио Франс", являющейся французской радиостанцией, осуществляющей вещание на французском языке, чем нарушила ст.48, 55 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации", - говорится в документе.Журналистка признана виновной в совершении правонарушения, ей назначено административное наказание в виде предупреждения.
https://ria.ru/20250208/nota-1998146333.html
россия
рязань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100425/54/1004255499_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ee817225680070006a87add41ccd2583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), происшествия, рязань
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Происшествия, Рязань
Журналистку Radio France привлекли к ответственности по статье КоАП
Журналистку Radio France привлекли по статье КоАП за работу без аккредитации МИД