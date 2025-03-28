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Число погибших при обрушении здания в Бангкоке выросло до десяти
Число погибших при обрушении здания в Бангкоке выросло до десяти - РИА Новости, 28.03.2025
Число погибших при обрушении здания в Бангкоке выросло до десяти
Количество погибших под обломками строящегося 30-этажного здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения днем в пятницу, выросло до 10 человек,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:00:00+03:00
2025-03-28T20:00:00+03:00
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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Количество погибших под обломками строящегося 30-этажного здания в Бангкоке, обрушившегося в результате землетрясения днем в пятницу, выросло до 10 человек, сообщает таиландский государственный телеканал Thai PBS. "На 23.00 по времени Бангкока (19.00 мск) спасателями обнаружено 10 тел погибших, 16 человек найдены живыми, но получили травмы, 101 человек считается пропавшим без вести", - говорится в сообщении, размещенном в аккаунтах телеканала в социальных сетях. Экипаж телеканала работает на месте обрушения здания и передает информацию, которую получает непосредственно от спасателей. В позднем вечернем выпуске новостей в репортаже с места проведения поисково-спасательной операции телеканал сообщил, что операция продлится всю ночь и, по всей видимости, часть субботы. "Спасатели работают со служебными собаками и используют роботов, созданных для поиска людей под завалами. Специальные устройства для улавливания и усиления слабых звуков используются для того, чтобы слышать из-под завалов крики о помощи. Работа не прекращается ни на минуту", - говорилось в репортаже.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html
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в мире, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде, таиланд, мьянма
В мире, Бангкок, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Таиланд, Мьянма
Число погибших при обрушении здания в Бангкоке выросло до десяти
Число погибших при обрушении 30-этажного здания в Бангкоке выросло до десяти