https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2008015016.html

Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти

Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти - РИА Новости, 28.03.2025

Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:48:00+03:00

2025-03-28T17:48:00+03:00

2025-03-28T18:25:00+03:00

бангкок

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землетрясение в мьянме и таиланде

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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на спасателей, работающих на месте обрушения недостроенного 30-этажного офисного здания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало."По последним данным спасателей, они обнаружили пять тел погибших под завалами здания, 117 человек пока считаются пропавшими без вести, пять человек спасены из-под завалов", - говорится в сообщении телеканала.В то же время министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун, посетивший более часа назад развалины обрушившегося здания, сообщил журналистам, что спасатели уже обнаружили "как минимум восемь тел погибших", при примерно 110 пропавших без вести и 12 или 13 выживших. Он также подчеркнул, что число погибших будет, скорее всего, еще увеличиваться.В строящемся новом здании офиса генерального аудитора Таиланда на момент его обрушения находились 407 рабочих. Большинству удалось спастись и отбежать на достаточное расстояние до обрушения здания.Один из спасателей сообщил телеканалу The Reporters, что неточные данные о пропавших без вести, число которых за последние часы выросло с 82 до 117 человек, связано с хаосом и паникой первого часа после обрушения здания, когда руководители стройки и выжившие рабочие пытались составить списки спасшихся и пропавших.

https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бангкок, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, таиланд