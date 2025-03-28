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Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти - РИА Новости, 28.03.2025
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17:48 28.03.2025 (обновлено: 18:25 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2008015016.html
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти - РИА Новости, 28.03.2025
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти
Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:48:00+03:00
2025-03-28T18:25:00+03:00
бангкок
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
таиланд
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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на спасателей, работающих на месте обрушения недостроенного 30-этажного офисного здания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало."По последним данным спасателей, они обнаружили пять тел погибших под завалами здания, 117 человек пока считаются пропавшими без вести, пять человек спасены из-под завалов", - говорится в сообщении телеканала.В то же время министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун, посетивший более часа назад развалины обрушившегося здания, сообщил журналистам, что спасатели уже обнаружили "как минимум восемь тел погибших", при примерно 110 пропавших без вести и 12 или 13 выживших. Он также подчеркнул, что число погибших будет, скорее всего, еще увеличиваться.В строящемся новом здании офиса генерального аудитора Таиланда на момент его обрушения находились 407 рабочих. Большинству удалось спастись и отбежать на достаточное расстояние до обрушения здания.Один из спасателей сообщил телеканалу The Reporters, что неточные данные о пропавших без вести, число которых за последние часы выросло с 82 до 117 человек, связано с хаосом и паникой первого часа после обрушения здания, когда руководители стройки и выжившие рабочие пытались составить списки спасшихся и пропавших.
https://ria.ru/20250328/myanma-2008013974.html
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бангкок, в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, таиланд
Бангкок, В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Таиланд
Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти

Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до 5, 117 пропали без вести

© AP Photo / Wason WanichakornСпасатели на месте обрушения здания в Бангкоке, Таиланд
Спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке, Таиланд
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БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на спасателей, работающих на месте обрушения недостроенного 30-этажного офисного здания.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 144
Вчера, 17:43
«
"По последним данным спасателей, они обнаружили пять тел погибших под завалами здания, 117 человек пока считаются пропавшими без вести, пять человек спасены из-под завалов", - говорится в сообщении телеканала.
В то же время министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун, посетивший более часа назад развалины обрушившегося здания, сообщил журналистам, что спасатели уже обнаружили "как минимум восемь тел погибших", при примерно 110 пропавших без вести и 12 или 13 выживших. Он также подчеркнул, что число погибших будет, скорее всего, еще увеличиваться.
В строящемся новом здании офиса генерального аудитора Таиланда на момент его обрушения находились 407 рабочих. Большинству удалось спастись и отбежать на достаточное расстояние до обрушения здания.
Один из спасателей сообщил телеканалу The Reporters, что неточные данные о пропавших без вести, число которых за последние часы выросло с 82 до 117 человек, связано с хаосом и паникой первого часа после обрушения здания, когда руководители стройки и выжившие рабочие пытались составить списки спасшихся и пропавших.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
БангкокВ миреЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеТаиланд
 
 
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