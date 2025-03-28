Число погибших при землетрясении в Бангкоке возросло до пяти

БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на спасателей, работающих на месте обрушения недостроенного 30-этажного офисного здания.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало."По последним данным спасателей, они обнаружили пять тел погибших под завалами здания, 117 человек пока считаются пропавшими без вести, пять человек спасены из-под завалов", - говорится в сообщении телеканала.В то же время министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун, посетивший более часа назад развалины обрушившегося здания, сообщил журналистам, что спасатели уже обнаружили "как минимум восемь тел погибших", при примерно 110 пропавших без вести и 12 или 13 выживших. Он также подчеркнул, что число погибших будет, скорее всего, еще увеличиваться.В строящемся новом здании офиса генерального аудитора Таиланда на момент его обрушения находились 407 рабочих. Большинству удалось спастись и отбежать на достаточное расстояние до обрушения здания.Один из спасателей сообщил телеканалу The Reporters, что неточные данные о пропавших без вести, число которых за последние часы выросло с 82 до 117 человек, связано с хаосом и паникой первого часа после обрушения здания, когда руководители стройки и выжившие рабочие пытались составить списки спасшихся и пропавших.
БАНГКОК, 28 мар – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке выросло до пяти, 117 человек считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу вечером сетевой телеканал The Reporters со ссылкой на спасателей, работающих на месте обрушения недостроенного 30-этажного офисного здания.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
"По последним данным спасателей, они обнаружили пять тел погибших под завалами здания, 117 человек пока считаются пропавшими без вести, пять человек спасены из-под завалов", - говорится в сообщении телеканала.
В то же время министр внутренних дел Таиланда Анутхин Чанвиракун, посетивший более часа назад развалины обрушившегося здания, сообщил журналистам, что спасатели уже обнаружили "как минимум восемь тел погибших", при примерно 110 пропавших без вести и 12 или 13 выживших. Он также подчеркнул, что число погибших будет, скорее всего, еще увеличиваться.
В строящемся новом здании офиса генерального аудитора Таиланда на момент его обрушения находились 407 рабочих. Большинству удалось спастись и отбежать на достаточное расстояние до обрушения здания.
Один из спасателей сообщил телеканалу The Reporters, что неточные данные о пропавших без вести, число которых за последние часы выросло с 82 до 117 человек, связано с хаосом и паникой первого часа после обрушения здания, когда руководители стройки и выжившие рабочие пытались составить списки спасшихся и пропавших.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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