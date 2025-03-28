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В Бангкоке из-за землетрясения в соседней Мьянме закрыли несколько мостов - РИА Новости, 28.03.2025
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14:13 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007934517.html
В Бангкоке из-за землетрясения в соседней Мьянме закрыли несколько мостов
В Бангкоке из-за землетрясения в соседней Мьянме закрыли несколько мостов - РИА Новости, 28.03.2025
В Бангкоке из-за землетрясения в соседней Мьянме закрыли несколько мостов
Часть мостов Бангкока, в том числе мост Рамы III, проходящий через реку Чаопрайя в центре таиландской столицы, были закрыты из-за землетрясения в соседней... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:13:00+03:00
2025-03-28T14:13:00+03:00
в мире
бангкок
мьянма
мандалай (округ)
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Часть мостов Бангкока, в том числе мост Рамы III, проходящий через реку Чаопрайя в центре таиландской столицы, были закрыты из-за землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Bangkok Post. "Некоторые мосты в Бангкоке, такие как мост Рамы III, были закрыты из-за недавнего землетрясения", - пишет издание. Ранее в пятницу портал Myanmar Now сообщил, что пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы обрушился в результате мощного землетрясения в стране. Также исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города, был частично разрушен. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти на всей территории Таиланда. По данным СМИ, в Бангкоке по меньшей три человека погибли, еще 81 человек пропал без вести.
https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html
бангкок
мьянма
мандалай (округ)
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в мире, бангкок, мьянма, мандалай (округ), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Бангкок, Мьянма, Мандалай (округ), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Бангкоке из-за землетрясения в соседней Мьянме закрыли несколько мостов

Bangkok Post: часть мостов в Бангкоке закрыли из-за землетрясения в Мьянме

© AP Photo / Sakchai LalitМесто обрушения здания в Бангкоке
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Место обрушения здания в Бангкоке
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Часть мостов Бангкока, в том числе мост Рамы III, проходящий через реку Чаопрайя в центре таиландской столицы, были закрыты из-за землетрясения в соседней Мьянме, сообщает газета Bangkok Post.
«
"Некоторые мосты в Бангкоке, такие как мост Рамы III, были закрыты из-за недавнего землетрясения", - пишет издание.
Ранее в пятницу портал Myanmar Now сообщил, что пролетный мост в городе Сагайн на северо-западе Мьянмы обрушился в результате мощного землетрясения в стране. Также исторический дворец Мандалай, считающийся одним из главных символов города, был частично разрушен.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти на всей территории Таиланда. По данным СМИ, в Бангкоке по меньшей три человека погибли, еще 81 человек пропал без вести.
Люди во время землетрясения в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке из-за землетрясения эвакуируют высотные здания
Вчера, 10:51
 
В миреБангкокМьянмаМандалай (округ)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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