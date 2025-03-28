https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007933058.html
Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков
Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков - РИА Новости, 28.03.2025
Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков
После землетрясения в Республике Союз Мьянма зафиксировано пять афтершоков, возможны и новые подземные толчки, заявил генеральный директор Департамента... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:06:00+03:00
2025-03-28T14:06:00+03:00
2025-03-28T14:17:00+03:00
в мире
мьянма
землетрясение в мьянме и таиланде
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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. После землетрясения в Республике Союз Мьянма зафиксировано пять афтершоков, возможны и новые подземные толчки, заявил генеральный директор Департамента метеорологии и гидрологии У Чжо Мо Оо."Магнитуда землетрясения составила 7,7, это очень сильное землетрясение. Оно ощущалось во многих городах. После сильнейшего землетрясения было зафиксировано пять повторных толчков, возможны новые подземные толчки", - приводит слова У Чжо Мо Оо бирманский портал News Eleven.Метеоролог добавил, что на разломе Сагайн часто происходят сильные землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков
После землетрясения в Мьянме зафиксировали 5 афтершоков, возможны новые толчки