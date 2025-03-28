https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007933058.html

Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков

Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков - РИА Новости, 28.03.2025

Власти Мьянмы не исключают новых подземных толчков

После землетрясения в Республике Союз Мьянма зафиксировано пять афтершоков, возможны и новые подземные толчки, заявил генеральный директор Департамента... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:06:00+03:00

2025-03-28T14:06:00+03:00

2025-03-28T14:17:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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ДЖАКАРТА, 28 мар - РИА Новости. После землетрясения в Республике Союз Мьянма зафиксировано пять афтершоков, возможны и новые подземные толчки, заявил генеральный директор Департамента метеорологии и гидрологии У Чжо Мо Оо."Магнитуда землетрясения составила 7,7, это очень сильное землетрясение. Оно ощущалось во многих городах. После сильнейшего землетрясения было зафиксировано пять повторных толчков, возможны новые подземные толчки", - приводит слова У Чжо Мо Оо бирманский портал News Eleven.Метеоролог добавил, что на разломе Сагайн часто происходят сильные землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html

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Наталья Макарова

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде