https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007896609.html

В АТОР рассказали о ситуации в курортных зонах Таиланда после землетрясения

В АТОР рассказали о ситуации в курортных зонах Таиланда после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

В АТОР рассказали о ситуации в курортных зонах Таиланда после землетрясения

Никаких разрушений и паники не наблюдается в курортных зонах Таиланда из-за землетрясения в стране, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:49:00+03:00

2025-03-28T11:49:00+03:00

2025-03-28T16:54:00+03:00

новости - туризм

таиланд

пхукет (остров)

паттайя

ассоциация туроператоров россии (атор)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Никаких разрушений и паники не наблюдается в курортных зонах Таиланда из-за землетрясения в стране, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых в штатном режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке.Телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщает, что по меньшей мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками."О том, чтобы кто-то из туристов пострадал, на данный момент туроператоры не сообщали. Сообщений о разрушении отельных зданий не было. В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых "в штатном режиме", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/obrushenie-2007889592.html

таиланд

пхукет (остров)

паттайя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, таиланд, пхукет (остров), паттайя, ассоциация туроператоров россии (атор), землетрясение в мьянме и таиланде