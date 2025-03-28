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При обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий - РИА Новости, 28.03.2025
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11:22 28.03.2025 (обновлено: 11:25 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007890758.html
При обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий
При обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий - РИА Новости, 28.03.2025
При обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий
По меньшей мере один рабочий погиб при обрушении здания в Бангкоке, вызванном землетрясением, сообщает телеканал Thai PBS. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:22:00+03:00
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землетрясение в мьянме и таиланде
бангкок
мьянма
таиланд
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере один рабочий погиб при обрушении здания в Бангкоке, вызванном землетрясением, сообщает телеканал Thai PBS."По меньшей мере один рабочий погиб, а 43 человека пропали без вести в результате обрушения строящегося здания в Бангкоке сегодня днем", - говорится в сообщении телеканала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
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бангкок
мьянма
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Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
Кадры со стройплощадки обрушившегося небоскреба в Бангкоке
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землетрясение в мьянме и таиланде, бангкок, мьянма, таиланд, в мире
Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Бангкок, Мьянма, Таиланд, В мире
При обрушении здания в Бангкоке погиб рабочий

При обрушении здания в Бангкоке из-за землетрясения погиб рабочий

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере один рабочий погиб при обрушении здания в Бангкоке, вызванном землетрясением, сообщает телеканал Thai PBS.
"По меньшей мере один рабочий погиб, а 43 человека пропали без вести в результате обрушения строящегося здания в Бангкоке сегодня днем", - говорится в сообщении телеканала.
Место обрушения здания в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Бангкоке объявили ЧП после землетрясения
Вчера, 11:12
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
Землетрясение в Мьянме и ТаиландеБангкокМьянмаТаиландВ мире
 
 
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