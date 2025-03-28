https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007890173.html

Делегация минобороны Белоруссии не пострадала при землетрясении в Мьянме

Делегация минобороны Белоруссии не пострадала при землетрясении в Мьянме - РИА Новости, 28.03.2025

Делегация минобороны Белоруссии не пострадала при землетрясении в Мьянме

Делегация минобороны Белоруссии во главе с министром Виктором Хрениным не пострадала во время землетрясения в Мьянме, где находится с визитом, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:20:00+03:00

2025-03-28T11:20:00+03:00

2025-03-28T11:21:00+03:00

в мире

белоруссия

мьянма

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виктор хренин

землетрясение в мьянме и таиланде

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МИНСК, 28 мар - РИА Новости. Делегация минобороны Белоруссии во главе с министром Виктором Хрениным не пострадала во время землетрясения в Мьянме, где находится с визитом, сообщила официальный представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик. "С военной делегацией, находящейся с официальным визитом в республике Союз Мьянма во главе с министром обороны Беларуси, все в порядке", - сообщила РИА Новости Гаврусик, которая также находится в Мьянме. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало.

https://ria.ru/20250328/obrushenie-2007889592.html

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Землетрясение в Мьянме Землетрясение в Мьянме 2025-03-28T11:20 true PT1M27S

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в мире, белоруссия, мьянма, таиланд, виктор хренин, землетрясение в мьянме и таиланде