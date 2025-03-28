В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение, есть погибшие

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 привело к обрушениям зданий в Мьянме и Таиланде, есть погибшие, сильные толчки ощущались в соседних странах.В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", — говорится в публикации.Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Ситуация в МьянмеПо словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона. "Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now. Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
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РИА Новости
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2025
Ольга Тузова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке
Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке приводят в соцсетях
2025-03-28T11:00
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PT0M09S
Последствия землетрясения в Бангкоке
Последствия землетрясения в Бангкоке
2025-03-28T11:00
true
PT0M51S
Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков.
Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих.
Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7.
2025-03-28T11:00
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Обстановка в Бангкоке после землетрясения
Обстановка в Бангкоке после сегодняшнего землетрясения. Люди не спешат возвращаться в дома и офисы, опасаясь новых толчков.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 привело к обрушениям зданий в Мьянме и Таиланде, есть погибшие, сильные толчки ощущались в соседних странах.
В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.
"В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", — говорится в публикации.
Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.
Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Ситуация в Мьянме
По словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона.
«
"Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.
В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.
Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now.
Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.
Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.
В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.
В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.
Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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