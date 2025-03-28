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В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение, есть погибшие

В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение, есть погибшие - РИА Новости, 28.03.2025

В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение, есть погибшие

Землетрясение магнитудой 7,7 привело к обрушениям зданий в Мьянме и Таиланде, есть погибшие, сильные толчки ощущались в соседних странах. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:00:00+03:00

2025-03-28T11:00:00+03:00

2025-03-28T13:16:00+03:00

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землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,7 привело к обрушениям зданий в Мьянме и Таиланде, есть погибшие, сильные толчки ощущались в соседних странах.В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", — говорится в публикации.Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что при обрушении погибли два человека, семерых спасли из-под завалов. По информации газеты Khaosod, по меньшей мере 67 человек числятся пропавшими без вести.Мэрия Бангкока провела эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение, а также закрыли школы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Ситуация в МьянмеПо словам очевидцев, в Мьянме сильные толчки почувствовали жители Нейпьидо и Янгона. "Сегодня в Нейпьидо все было как обычно. Проходили встречи, форумы, собрания. Я лично находился в гостинице "Жасмин", здесь было мероприятие. И в этот момент началась тряска, все попадало с потолка, упали все телевизоры, лампочки. Просто невозможно было стоять, очень сильное землетрясение", — рассказал РИА Новости Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и электричество.В штате Южный Шан рухнула гостиница Aung Pan, там погибли два человека, а около 20 оказались под завалами.Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост длиной в километр, пишет портал Myanmar Now. Очевидцы сообщают также о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города. Там также обрушилась мечеть Шве Пхо Шейн, в которой находились мусульмане. По словам местного жителя, было много жертв.Общее число погибших в Мандалае достигло 20, еще 200 человек получили ранения и травмы, пишет New York Times со ссылкой на городскую больницу.В крупной столичной больнице собираются множество пострадавших, передает Франс Пресс.В городе Таунгу разрушился монастырь, там погибли пятеро детей-беженцев и послушник.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.

бангкок

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке Кадры обрушения небоскреба в Бангкоке приводят в соцсетях 2025-03-28T11:00 true PT0M09S

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Падают высотки, рушатся мосты. Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме Местные жители спешат в убежища, власти предупреждают о риске новых земельных толчков. Разрушительное землетрясение произошло в Мьянме и Таиланде. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. В сети распространились жутки кадры из Бангкока, где обрушилась строящаяся высотка. Под завалами здания могут находиться 43 рабочих. Власти Бангкока объявили режим ЧП. Магнитуда, по предварительной информации, составила 7,7. 2025-03-28T11:00 true PT0M50S

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Землетрясение в Мьянме Землетрясение в Мьянме 2025-03-28T11:00 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде