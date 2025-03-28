Рейтинг@Mail.ru
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 28.03.2025 (обновлено: 13:00 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880406.html
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб - РИА Новости, 28.03.2025
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб
По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:00:00+03:00
2025-03-28T13:00:00+03:00
в мире
бангкок
мьянма
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007882706_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a6df8f118bd35e70e2f363863ada8e05.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250328/mjanma-2007880738.html
бангкок
мьянма
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия землетрясения в Бангкоке
Последствия землетрясения в Бангкоке
2025-03-28T11:00
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007882706_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7384e4973c4e8b728652b5ceb652c2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Бангкок, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб

В Бангкоке рабочие оказались под завалами после обрушения небоскреба

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало.
"В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - пишет агентство.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Мьянме из-за землетрясения обрушился пролетный мост
Вчера, 11:00
 
В миреБангкокМьянмаТаиландЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала