https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880406.html
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб - РИА Новости, 28.03.2025
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб
По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:00:00+03:00
2025-03-28T11:00:00+03:00
2025-03-28T13:00:00+03:00
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таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - пишет агентство.
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Последствия землетрясения в Бангкоке
Последствия землетрясения в Бангкоке
2025-03-28T11:00
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в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Бангкок, Мьянма, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб
В Бангкоке рабочие оказались под завалами после обрушения небоскреба