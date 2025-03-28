https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880406.html

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб - РИА Новости, 28.03.2025

В Бангкоке из-за землетрясения обрушился небоскреб

По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:00:00+03:00

2025-03-28T11:00:00+03:00

2025-03-28T13:00:00+03:00

в мире

бангкок

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землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере 43 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкок из-за землетрясения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Информации о жертвах пока не поступало."В пятницу в Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250328/mjanma-2007880738.html

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Последствия землетрясения в Бангкоке Последствия землетрясения в Бангкоке 2025-03-28T11:00 true PT0M51S

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в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде