https://ria.ru/20250328/zemletrjasenie-2007913063.html

В Бангкоке при землетрясении повреждены многие высотные здания

В Бангкоке при землетрясении повреждены многие высотные здания - РИА Новости, 28.03.2025

В Бангкоке при землетрясении повреждены многие высотные здания

Мощное землетрясение, произошедшее во Мьянме, нанесло ущерб многим высотным зданиям в тайском Бангкоке, их точное число неизвестно, передает агентство Reuters... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:47:00+03:00

2025-03-28T12:47:00+03:00

2025-03-28T12:47:00+03:00

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мьянма

таиланд

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости/Прайм. Мощное землетрясение, произошедшее во Мьянме, нанесло ущерб многим высотным зданиям в тайском Бангкоке, их точное число неизвестно, передает агентство Reuters со ссылкой на губернатора Бангкока Чадчарта Ситтипунта. "Сильное землетрясение в Мьянме нанесло урон многим высотным зданиям в столице Таиланда Бангкоке... Количество поврежденных зданий пока неизвестно, проводятся проверки", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, губернатор Бангкока призвал жителей соблюдать осторожность. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщает, что по меньшей мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками.

https://ria.ru/20250328/bangkok-2007877731.html

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мьянма

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в мире, бангкок, мьянма, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде