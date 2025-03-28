https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008041490.html

"Это треугольник". Зеленский сделал новое заявление о "миротворцах"

"Это треугольник". Зеленский сделал новое заявление о "миротворцах" - РИА Новости, 28.03.2025

"Это треугольник". Зеленский сделал новое заявление о "миротворцах"

Владимир Зеленский заявил о проведении встречи "узким кругом" с представителями стран, якобы на сто процентов готовых к отправке миротворческого контингента на... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:22:00+03:00

2025-03-28T20:22:00+03:00

2025-03-28T20:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проведении встречи "узким кругом" с представителями стран, якобы на сто процентов готовых к отправке миротворческого контингента на Украину. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг: Франция, Британия и Украина точно будут. Это такой, скажем так, треугольник", — сказал он.По данным издания, встреча должна состояться в течение недели.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008038737.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html

https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html

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в мире, франция, великобритания, украина, владимир зеленский