"Это треугольник". Зеленский сделал новое заявление о "миротворцах"
Зеленский анонсировал встречу со странами, якобы готовыми отправить миротворцев
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о проведении встречи "узким кругом" с представителями стран, якобы на сто процентов готовых к отправке миротворческого контингента на Украину. Его слова приводит издание "Страна.ua".
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По данным издания, встреча должна состояться в течение недели.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.
Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.