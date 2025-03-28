Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС
Зеленский заявил, что договорился с ЕС о расширении доступа Киева к разведданным
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза.
Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг.
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"Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.
В среду Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что киевский режим готов на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.