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Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС - РИА Новости, 28.03.2025
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20:31 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008042242.html
Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС
Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС - РИА Новости, 28.03.2025
Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС
Владимир Зеленский заявил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:31:00+03:00
2025-03-28T20:31:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза. Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг. "Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона. В среду Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что киевский режим готов на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html
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В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС

Зеленский заявил, что договорился с ЕС о расширении доступа Киева к разведданным

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза.
Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг.
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"Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона.
В среду Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что киевский режим готов на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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