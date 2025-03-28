https://ria.ru/20250328/zelenskij-2008042242.html

Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС

Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС - РИА Новости, 28.03.2025

Зеленский заявил, что Украина будет получать больше разведданных от ЕС

Владимир Зеленский заявил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что договорился с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным: технологиям и спутникам стран Евросоюза. Соответствующее заявление Зеленский сделал в пятницу в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих" в четверг. "Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным, соответствующим технологиям, спутникам, которые есть у наших европейских коллег", - заявил Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона. В среду Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что киевский режим готов на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250310/tramp-2003983677.html

https://ria.ru/20250311/zelenskiy-2004426586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин